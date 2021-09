El Festival de Piano Guadalquivir agota sus entradas gratuitas en 15 minutos

Las entradas para todos los conciertos y eventos gratuitos incluidos en el programa del 12º Festival Internacional de Piano (FIP) Guadalquivir, que este año hermana a Córdoba y Jaén, se han agotado este lunes en apenas 15 minutos. Con todo, aún quedan algunas localidades para la actuación de Astor Quintet, que rendirá tributo al maestro del tango Astor Piazzola el 2 de octubre en el Palacio de Viana, y para la masterclass que ofrecerá una de sus miembros, Lila Horovitz, el día 1 en la Iglesia de la Magdalena.

La directora artística del Festival, María Dolores Gaitán, se ha mostrado “abrumada” por la extraordinaria respuesta que ha recibido el programa de este año y ha expresado su pesar por las muchas personas que no han podido acceder a la página de reserva y conseguir su entrada. “Sabíamos que la Orquesta de Cámara de Viena iba a despertar un gran interés, pero no esperábamos que en 15 minutos se agotaran todas las entradas, no solo las de la Orquesta”, ha reconocido.

Para Gaitán, el éxito de la convocatoria demuestra “que Córdoba está ávida de cultura, que es una auténtica capital cultural y que el FIP Guadalquivir es una cita de primer nivel”, como lo demuestra el hecho de las muchas solicitudes de reserva recibidas del resto de España e incluso del extranjero.

Quienes no hayan podido reservar sus entradas para el concierto de la Orquesta de Cámara de Viena en la Mezquita-Catedral tendrán una nueva oportunidad el próximo 20 de septiembre, cuando se pondrán a disposición de los interesados las entradas que no sean retiradas presencialmente, tal y como ha establecido la organización del festival.

Del mismo modo, la organización ha recordado a quienes tienen interés en la Orquesta de Cámara de Viena que la formación musical ofrecerá otro concierto en el Teatro Infanta Leonor de Jaén el 25 de septiembre, si bien éste no es gratuito. La compra de entradas para el concierto en la capital jienense se puede realizar a través de la web festivalotonojaen.com.

En cuanto al resto de eventos y conciertos gratuitos que también han agotado sus entradas, el FIP Guadalquivir estudiará la posibilidad de dar respuesta a las muchas personas que no han podido conseguir entrada.