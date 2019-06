Las entradas para Rosalía podrán cederse a terceros mostrando el DNI

Si no ha conseguido una entrada para ver a Rosalía todavía hay una oportunidad. El teniente de alcalde de Cultura en funciones, David Luque, ha confirmado que las invitaciones –que se agotaron a los 20 minutos en internet- podrán ceder a terceros facilitando el DNI a la persona que quiera entrar. La respuesta la dio Luque en una entrevista en Radio Córdoba Cadena Ser y ante la duda de una madre que preguntaba si podía dar la entrada a su hija. Quien haya conseguido la entrada puede ceder el DNI y la invitación alguien, ha asegurado Luque, aunque realmente esta opción se escapa a las normas establecidas por la organización que apuntan que “no se permitirá la entrada de personas al concierto cuyo DNI o pasaporte y nombre no se corresponda con el indicado en la invitación”.

Esta opción, además, abriría en cierto modo la puerta a la reventa de las entradas, uno de los grandes recelos del Ayuntamiento y también de las quejas de los ciudadanos. De hecho, el gobierno municipal ha repartido las invitaciones con poco tiempo con el objetivo de que el concierto de Rosalía fuera “para los cordobeses” y hubiera poco margen para la gente de fuera, a pesar de que la cita se anunció incluso en la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Sin embargo, ya son varios los anuncios que circulan por la red sobre el “regalo” de dos invitaciones para Rosalía “por la adquisición de un bolígrafo bic de color rojo” que cuesta un euro.

La organización ha puesto en internet 1.500 entradas, que se agotaron prácticamente en 20 minutos. Este mecanismo generó muchas críticas ya que la página web no se activó hasta las 10:00, pero muchos accedieron antes y solo salía un mensaje de que estaban “en cola” ya que había muchas personas en el mismo servidor. La mayoría no pudo volver a acceder a la hora en que se habilitó la venta. Sin embargo, sí que ha habido personas que han conseguido una invitación por esta vía. Luque ha defendido el sistema informático, encargado a una empresa “que ha organizado conciertos de hasta 50.000 personas”. El teniente de alcalde de Cultura en funciones ha defendido el funcionamiento informático, que se ha estado probando en los días previos para que no hubiera ningún fallo.

El resto de entradas, en torno a 7.500, se han repartido en la plaza de toros donde desde 24 horas antes había personas acampando para poder hacerse con una. Algunos se acercaron a partir de las 07:00 y la media de espera fue de unas cuatro horas. Fans de la artista catalana, otros que no lo son tanto, jóvenes, no tan jóvenes y algún que otro abuelo cumpliendo el deseo de su nieta estuvieron en las inmediaciones del coso de los califas para conseguir la invitación. Los grupos, además, venían desde todos los puntos de la provincia, ya que el concierto ha superado todas las expectativas.

El ambiente en Gran Vía Parque se mezclaba entre la fiesta –con algunos grupos cantando los éxitos de Rosalía– y también la resignación por la espera al sol, aunque al conseguir las entradas ya se pasaban toda la espera, como es el caso de María, Estela y Davinia, que fueron algunas de las más madrugadoras. Luisa estaba allí por su hija y también estaba quien no quería salir en la foto porque “se supone que tengo que estar trabajando”. Precisamente otras quejas vinieron por el hecho de que el reparto se concentre en horas laborables.

La posibilidad de que el concierto de Rosalía se celebrase en un espacio más amplio, como el estadio de El Arcángel, ha sido también muy comentada en los últimos días. Sin embargo, Luque ha defendido que, en estos momentos, la plaza de toros es la única infraestructura que cumple con la Ley de Espectáculos de la Junta de Andalucía para celebrar un evento de este tipo. El estadio municipal, ha explicado, no cuenta con los vomitorios suficientes y sí se podría haber realizado, por ejemplo, en el estadio Enrique Puga, aunque el aforo es similar al del coso de los califas “y la visibilidad peor”.

En cuanto a otros espacios como República Argentina o Vallellano, fueron descartados prácticamente desde el primer momento por el gobierno municipal debido a los problemas de movilidad que pueden generar. “El concierto de Rosalía se celebraba en la plaza de toros o no se hacía”, ha dicho Luque de manera directa. Finalmente será el sábado a las 00:00 en el coso de los califas.