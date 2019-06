Las entradas 'online' para Rosalía se agotan en 20 minutos

Las entradas online para ver a Rosalía el sábado en la plaza de toros, dentro de la Noche Blanca del Flamenco, se han agotado en 20 minutos. Desde primera hora de la mañana la página web https://nocheblancacordoba.janto.es/ ha estado colapsada y ha sido muy complicado hacerse con una invitación.

En la plaza de toros, siguen las colas para conseguir una entrada. Se han puesto a disposición 10.000 localidades, aunque se desconoce cuántas se han distribuido a través de la red.

Normas de acceso día del concierto

La apertura de puertas se realizará a partir de las 21 horas de la noche, esto es, tres horas antes delinicio del concierto. El acceso al recinto de la Plaza de Toros se llevará a cabo solamente a través de las cuatro entradas que estarán habilitadas.

El control de acceso estará vigilado en todo momento por controladores, que serán los encargadosde requerir el DNI o pasaporte a cada una de las personas que presenten una invitación.La no presentación de la documentación junto a la invitación impedirá el acceso al recinto demanera automática. Del mismo modo, no se permitirá la entrada de personas al concierto cuyoDNI o pasaporte y nombre no se corresponda con el indicado en la invitación.

Queda terminantemente prohibido el acceso al recinto del concierto con bebidas o comidas decualquier tipo. El recinto tendrá su propio servicio de restauración.