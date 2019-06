Las entradas para Rosalía empiezan a repartirse hoy a las 10:00

El Ayuntamiento de Córdoba ha informado que, a partir de hoy martes 11 de junio, a las 10 horas,pondrá a disposición del público las invitaciones para asistir al concierto que la artista Rosalía ofrecerá el sábado 15 de junio, a las 12 horas de la noche, en la Plaza de Toros dentro de la programación de la XII Noche Blanca del Flamenco.

¿Cómo pueden solicitarse las invitaciones?

Para la distribución de las invitaciones se habilitarán dos mecanismos: presencial y online.En ambos casos, presencial y plataforma online, las invitaciones estarán disponibles a partir delmartes 11 de junio a las 10 horas.

Las invitaciones podrán retirarse en una de las diez taquillas que permanecerán habilitadas en laPlaza de Toros de Córdoba. Habrá un límite máximo de dos invitaciones por persona y será precisoindicar el DNI o pasaporte de las dos personas para las que se solicita la invitación. Para acceder alrecinto el día del concierto, se requerirá presentar el DNI o pasaporte de cada asistente.La solicitud de invitaciones online podrá llevarse a cabo en la dirección:https://nocheblancacordoba.janto.es A través de esta plataforma se podrán retirar las invitaciones, con un límite máximo de dos por persona. En este caso, también será obligatorio facilitar el DNI, para completar el proceso de solicitud online.

Habrá disponibles dos tipos de entradas en función de las dos ubicaciones con las que cuenta elrecinto: Grada y Pista. El aforo de la pista estará limitado a un máximo de 2.500 personas.Para optar entre invitaciones de Grada y Pista primará el orden de llegada o de solicitud recibida,tanto en la distribución presencial como en la plataforma online. Los dos tipos de invitacionesestarán disponibles hasta fin de existencias.

Las personas con movilidad reducida podrán solicitar las entradas en igualdad de condiciones y porlos mismos cauces que el resto, con la garantía de que el espacio cuenta con accesos y cumple con los requisitos de accesibilidad que exige la legislación vigente.

Normas de acceso día del concierto

La apertura de puertas se realizará a partir de las 21 horas de la noche, esto es, tres horas antes delinicio del concierto. El acceso al recinto de la Plaza de Toros se llevará a cabo solamente a través de las cuatro entradas que estarán habilitadas.

El control de acceso estará vigilado en todo momento por controladores, que serán los encargadosde requerir el DNI o pasaporte a cada una de las personas que presenten una invitación.La no presentación de la documentación junto a la invitación impedirá el acceso al recinto demanera automática. Del mismo modo, no se permitirá la entrada de personas al concierto cuyoDNI o pasaporte y nombre no se corresponda con el indicado en la invitación.

Queda terminantemente prohibido el acceso al recinto del concierto con bebidas o comidas decualquier tipo. El recinto tendrá su propio servicio de restauración.