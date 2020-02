La cantante cordobesa Vega acaba de lanzar su primer álbum en directo, un concierto grabado en octubre de 2019 en la sala Joy Eslava de Madrid y en el que se acompañó de varios invitados. Más de 50 páginas documentan las emociones de aquella noche tanto gráficamente como de la mano de textos de la propia artista. Dos CD audio recogen el concierto en directo además de incluir dos temas adicionales muy especiales, Mi Habitación 2018 (20 años después), hasta la fecha solo editado en vinilo de siete pulgadas, y Dónde estabas tú con Iván Ferreiro. Vega presentará Diario de una noche en la Sala Hangar de Córdoba el próximo 8 de mayo.

-Después de una trayectoria de más de 20 años, ¿por qué ha elegido este momento para hacer su primer trabajo en directo? ¿En qué punto está su carrera?

-Bueno, realmente el momento lo ha elegido el público, es un disco impulsado por ellos, no lo tenía previsto pero les estoy tremendamente agradecida. De no ser por su determinación es probable que ni me lo hubiese planteado. Estoy en un momento dulce de mi carrera, de madurez bien entendida.

-¿Cómo hizo la selección de las colaboraciones del concierto que se han plasmado en este doble CD? Buena parte de ellos son gallegos, de una tierra que también es suya desde hace años…

-No es una selección, más bien fue un momento de compartir con amigos un día especial que ya se veía venir desde el momento en que las entradas del concierto estaban agotadas a cuatro meses vista de la fecha señalada. He pasado la mitad de mi vida entre Córdoba y Galicia, con Madrid como punto de encuentro entre ambos hogares. Hice muchos amigos allí, y entre ellos amigos a los que respeto que se dedican a este mismo oficio. Tenerlos allí aquella noche fue algo muy especial en lo personal y en lo profesional, tanto a los gallegos como a María Blanco, a Patria Benito o Eva Amaral.

- En este disco la mayoría de los temas son de La reina pez, su último trabajo de estudio. Lleva casi dos años de recorrido, ¿cómo ha sido la aceptación del público?

-Muy buena. Con cada proyecto que ve la luz me siento más respaldada y querida por el público. La andadura independiente desde 2012 me ha traído muchísimas cosas buenas, entre ellas la de sentirme libre de hacer lo que quiero y ser honesta con un público que sabe apreciarlo, además de poner en valor el lugar relevante e importante que ellos tienen en mi carrera.

"Esta es mi tierra, la llevo en mi ADN, haga lo que haga, suene a lo que suene"

-Ha revisitado bastantes canciones de trabajos anteriores, sobre todo de Wolverines. ¿Cómo se ha enfrentado a esos temas desde la distancia que da el tiempo?

-Algunas siguen siendo de tremenda actualidad, no están caducas. Es lo que tiene haber sido bastante prolífica en estos años. Desde 2012 he publicado cinco discos, en apenas siete años... Mi vida no ha cambiado tanto.

-Recupera Mi habitación, una canción de su primer disco. ¿Qué queda de la Vega que sacó al mercado India?

-Queda todo pero rezumando madurez. 41 años de carácter en el sentido más positivo de la expresión y con los pies en la tierra (sonríe).

-El pack incluye un libro con imágenes e impresiones suyas del concierto en la Joy Eslava. ¿Es una forma de abrirse más al público?

-Tengo claro que la base de mi carrera está construida sobre los cimientos de la honradez, la transparencia y la honestidad. Abrirse en canal al público forma parte de mi forma de ser y entender este oficio. No es una artimaña marketiniana, es una forma de ser y hacer.

- ¿Qué peso tiene la composición para otros autores en su trabajo?

- Mucha, es la que sustenta el poder hacer trabajos tan especiales con una edición tan cuidada en el formato físico y unas producciones con unos recursos que parecen solo al alcance de los artistas bajo paraguas de multinacionales. Lo que escribo para otros compañeros me da la libertad de soñar bonito y sin limites para mi propio proyecto. No dependo de nadie. Yo misma invierto de mi bolsillo.

- Hace poco se estrenó el primer capítulo de la nueva temporada de Un país para escucharlo, en el que cantaba junto a Medina Azahara en el Salón Rico. ¿Cómo fue la experiencia?

-Maravillosa. Me sentí por primera vez reconocida como artista de esta tierra, mi tierra, Córdoba, aunque tal reconocimiento venga de manera nacional por parte de la productora del programa que no es de aquí. Que viesen en mí a la artista cordobesa que podía hacer de copresentadora y anfitriona de mi tierra me llena de orgullo a pesar de que en estos más de 17 años de carrera jamás hayan considerado en mi propia tierra mi proyecto para ofrecerlo a mis paisanos en los conciertos que se programan en la ciudad. Aún así lo hice llena de orgullo, esta es mi tierra, la llevo en mi ADN, haga lo que haga, suene a lo que suene, dentro o fuera de los géneros musicales propios de la cultura musical cordobesa.

- A pesar de vivir fuera desde hace muchos años, ¿sigue teniendo relación con Córdoba?

-Mi familia y amigos están aquí. Uno se muda de hogar pero no se muda del cariño y del amor por la tierra y la familia. Aquí he nacido y aquí vuelvo cada vez que puedo.

- Por último, ¿tiene ya en mente nuevos proyectos?

-¡Tantos que me falta tiempo para seguir soñándolos!