Programación de la Feria del Libro de Córdoba para el sábado 22 de abril

La Feria del Libro de Córdoba 2023 ha arrancado este viernes 21 de abril a las 10:00 en el bulevar del Gran Capitán. con la presentación de novedades de dos autores y una jornada inaugural repleta de muchas personas y novedades. La cita continúa este sábado y lo hará con espectáculos teatrales, mesas redondas, firmas y presentaciones de libros.

El dramaturgo Albert Boadella presenta su libro Joven, no me cabree (Ediciones B), un diálogo mordaz, y no menos polémico e iracundo, con un joven interlocutor, que constituye un verdadero manifiesto artístico mediante el cual Boadella expresa su visión sobre la política, la belleza y la modernidad. El acto será a las 20:00 en el Bulevar del Libro y la presentación estará a cargo de Luis Miranda.

Antes, habrá una presentación conjunta de obras de otros dos autores: Manuel Bermúdez Vázquez, profesor titular de Filosofía de la Universidad de Córdoba, con la segunda edición de su Breve Historia de la Filosofía, y George Toles, escritor y guionista norteamericano, con su libro de ensayos sobre el arte del cine Una casa hecha de luz, ambos publicados por UCOPress. El acto tendrá lugar a las 19:00 en el Bulevar del Libro y los presentadores serán Manuel Bernardo Vázquez y Pedro Mantas España.

Mesa redonda

La primera de las mesas redondas programadas en esta feria lleva por título Prensa y periodistas de Córdoba: una perspectiva histórica y en ella participan Jesús Cabrera, Antonio Checa Godoy, Rosa Luque y Francisco Solano Márquez. El acto, en colaboración con la Asociación de la Prensa de Córdoba, tendrá como presentador a su presidente, Ricardo Rodríguez Aparicio, y se celebrará a las 13:00 en el Bulevar del Libro.

Actividades infantiles

El programa de actividades para público infantil ofrece el sábado cuentacuentos de dos autoras: Alicia Acosta, Premio International Latino Book Awards, con su libro Una habitación ruidosa y otros cuentos (18:00, Bulevar del Libro) y Valeria Kesilova, con Quién se ha llevado mi caca y otros cuentos (19:00, espacio Gloria Fuertes).

Por su parte, la compañía salmantina La Chana Teatro ofrecerá, a las 11:30 y en el Bulevar del Libro, su espectáculo Vulgarcito. Habrá también una teatralización titulada Personajes de Tolkien, en homenaje al autor de El Señor de los Anillos en el 50 aniversario de su muerte, que tendrá como escenario el espacio Gloria Fuertes, a las 12:00, y que patrocina Sadeco.

Y a las 18:00 y también en el espacio Gloria Fuertes, la Asociación de Libreros de Córdoba (Aplico) entregará los premios de su I Concurso de Marcapáginas Mi lugar favorito, convocado entre público en edad escolar.

Caseta de firmas

En la segunda jornada de la feria pasarán por la caseta de firmas cuatro autores: de 12:00 a 13:00, Francisco Antonio Carrasco, con su libro de cuentos Los ídolos de bronce (Berenice); de 13:00 a 14:00, Francisco Arroyo Ceballos, con dos obras, 81 poemas desmedidos y Guía del Arte 2022, ambas editadas por La Quinta Rosa; de 19:00 a 20:00, Alicia Acosta, con Una habitación muy ruidosa (Flamboyant); y de 20:00 a 21:00, Valeria Kesilova, con Quién se ha llevado mi caca (Jaguar).

Como todos los días de la feria, habrá un punto informativo y de intercambio de libros Libro Libre junto a la caseta de Información. Las casetas de la 48 Feria del Libro de Córdoba estarán abiertas de 11:00 a 14:30 y 18:00 a 21:30.