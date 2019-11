La vida de El Pele da para un libro en el que recoger sus experiencias en la multitud de países en los que ha actuado, los artistas que lo han acompañado y a los que él acompañó antes de empezar su carrera en solitario (como Camarón) y las anécdotas de medio siglo de trayectoria dedicada al flamenco.

Ahora el cantaor cordobés quiere abrirse al público, tanto a aficionados como a personas que se estén acercando al flamenco, con el espectáculo Mapa Mundi, que estrena este sábado (20:30) en el Gran Teatro en el marco del vigésimo segundo Concurso Nacional de Arte Flamenco.

El montaje refleja el "mundo vivido" por Manuel Moreno Maya y mostrará "la dimensión de sus raíces y sus sueños", según ha explicado el director musical, Miguel Ángel Évora. "No se trata de contar la historia de un personaje, sí de mostrar la historia de un mundo vivido que lo ha llevado a cantar como canta", ha apuntualizado.

Por su parte, El Pele ha señalado que Évora ha preparado un montaje que es "digno para Córdoba, su afición y para mí, que soy el mayor interesado" y ha apuntado que "cogimos este espectáculo con mucha ilusión y un maravilloso elenco de compañeros". Mapa Mundi es "una pequeña muestra de vivencias y de sorpresas" con las que el cantaor espera que el público "quede maravillado".

El director musical ha manifestado que "cuando canta, no es él quien canta, sino toda una memoria que vive en él, toda una sensibilidad", por eso, no es necesario "recurrir a fuegos artificiales o inventos extraños".

En ese sentido, ha explicado que "aunque El Pele cante la misma soleá de siempre, no lo hará igual, porque él se interpreta en cada momento", tanto que ha confesado que "no ha habido ni un solo ensayo en el que yo haya conseguido que me haga lo que habíamos acordado porque es superior a él, gracias a Dios, porque en cada momento es verdad, y su verdad no es controlable, no tiene límites".