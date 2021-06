La poesía emergente, la tradición y el rupturismo centran la segunda jornada del centenario de García Baena en la UCO

La poesía emergente ha protagonizado este miércoles la segunda y última jornada de los actos conmemorativos del centenario de Pablo García Baena organizados por la Universidad de Córdoba. El homenaje ha corrido a cargo de los poetas finalistas de la última edición de UCOPoética que, en sus nueve años de andadura, se ha convertido en un referente a nivel nacional y un revulsivo fundamental para la poesía joven.

La jornada ha arrancado con la presentación de Deseo, el último volumen editado por Bandaàparte, con los poemas finalistas de la octava edición de UCOpoética (2020) y la entrega del premio de UCOPoética 2021 a Markel Hernández. En el acto han intervenido el vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la Universidad de Córdoba, Luis Medina Canalejo; el coordinador de UCOpoética, Javier Fernández; y el editor Antonio de Egipto, en representación de Bandaàparte.

Los poemas de Enrique Fuenteblanca, ganador de la edición de 2020, y de las finalistas Claudia Caño, Lucía Ferre, Laura Rodríguez Díaz y Sara Ruiz-Henestrosa componen el volumen Deseo, el octavo de la colección editada por Bandaàparte con la Universidad de Córdoba, de la que Luis Medina ha señalado que es "un hito que la poesía joven pueda participar en una publicación ya consolidada que tiene un marchamo de calidad". El vicerrector ha destacado el elevado nivel de las dos últimas ediciones de un certamen en que "todos los finalistas tienen una buena parte del premio".

Respecto a UCOpoética, su coordinador, Javier Fernández, ha agradecido a la Universidad de Córdoba su apoyo a la poesía en la última década "con un proyecto que empezó hace nueve años y que se ha convertido en un revulsivo para la poesía joven".

Fernández ha destacado que UCOpoética es un referente a nivel nacional, en el que "de los 45 poetas que han pasado por el certamen, 15 han obtenido premios nacionales y se cuentan por la treintena los libros publicados por finalistas del premio". "Hacía falta un espacio así, creo que ha sido muy oportuno que la Universidad de Córdoba abra este canal para la poesía joven", ha concluido el coordinador, que ha avanzado que con motivo de la décima edición del proyecto poético se incorporarán importantes novedades.

El editor Antonio de Egipto ha dado las gracias a la UCO por la confianza puesta en Bandaàparte para que "participe en este laboratorio de creación y acerque el mundo de la edición a los poetas y canalice las inquietudes y el trabajo que se hace en el taller para darle forma de libro".

Tras la presentación de Deseo, se han entegado los diplomas a los finalistas y al ganador de la novena edición de UCOPoética, que este año ha correspondido a Markel Hernández, quien ha agradecido el galardón y destacado la calidad de sus compañeros de edición. Hernández es natural de Arrigorriaga (Vizcaya), estudiante de la Universidad de Granada y participará como poeta invitado en el próximo festival Cosmopoética 2021, que se celebrará en Córdoba en otoño, así como en el festival Irreconciliables de Málaga 2021.

Tradición y rupturismo

La jornada ha continuado con la lectura de poemas de Pablo García Baena por los cinco finalistas de UCOpoética 2021. El ganador de dicha edición, Markel Hernández, ha destacado que la primera vez que se encontró con la poesía del autor cordobés le sorprendió la extensión de algunos poemas, "y sin embargo te van guiando y llevando de forma natural y muchos de ellos no pierden vigencia, parece que han sido escritos apenas hace unas horas". Los jóvenes poetas han escogido poemas de García Baena representativos para ellos y, posteriormente, han leído una selección de los suyos propios.

El acto ha finalizado con un coloquio en torno a la tradición y el rupturismo en la poesía, moderado por el poeta Javier Fernández y en el que han participado Antonio de Egipto y Estefanía Cabello, finalista de la tercera edición de UCOPoética e integrante del jurado en la de este año.

Fernández ha comentado que el debate en torno a la tradición es algo tan antiguo como el hombre y que "no se puede ser rupturista si no se conoce la tradición, es decir, no puede romper si no sabes qué es lo que se ha hecho antes". Así, ha destacado de Antiguo muchacho su generosidad hacia los poetas más jóvenes, "pues tenía la concepción más clásica de la poesía y es que todo texto que emociona es poesía y él se emocionaba con la obra de otros poetas que estilísticamente estaban muy lejos de él".

Antonio de Egipto, por su parte, ha explicado cómo la figura de García Baena, "pese a ser desconocido para muchos jóvenes poetas, es una herencia en movimiento que atraviesa a distintas generaciones y sigue siendo muy potente en Córdoba".

Por su parte, Estefanía Cabello ha comentado en la herencia de la poesía de Pablo García Baena en poetas de generaciones anteriores a la suya, como Juana Castro o María Rosal, y cree que "está mucho menos presente en los poetas más jóvenes de mi generación que pueden estar más influenciados por otros como Pablo García Casado que, a su vez, también hereda algo de García Baena".

La autora ha incidido en esta línea, afirmando que hay una cadena de influencia que va desde el poeta cordobés a generaciones posteriores como la rupturista de Los Novísimos que, a su vez, han influido poderosamente en los jóvenes poetas actuales. Cabello, gran conocedora de la obra de Pablo García Baena, ha subrayado que está "convencida de que la obra de Pablo García Baena va a revalorizarse muchísimo en los próximos años, incluso internacionalmente".