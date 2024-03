Juana Martín: "Me gusta ser imperfecta porque es lo que me hace superarme"

La diseñadora cordobesa Juana Martín, la primera mujer española en participar en la Semana de la Alta Costura de París, ha asegurado: "Me gusta ser imperfecta porque es lo que me hace superarme cada vez y buscar muchísimo la imperfección en todo lo que hago". Martín, que recibe este jueves uno de los premios Elle Women Awards al talento femenino, explica en una entrevista que es muy crítica consigo misma y que eso le ha hecho "tener muchas inconformidades".

De su salto a la esfera internacional ha dicho que su evolución personal y profesional ha sido "enorme". Aunque, asimismo, ha afirmado: "Creo que también te lo dan las tablas, el tiempo, los errores cometidos, que los subsanas pero vuelves a cometer otros".

A su juicio, su transformación, tras comenzar en el mundo de la moda en 1999, es fruto de trabajar mucho, "con muchos sueños, con mucha visión a la hora de verte y proyectarte". "De la calle Don Rodrigo (donde vive y mantiene su taller en el caso histórico de Córdoba), de prácticamente de una habitación de mi casa eran los sueños que siempre he tenido y por lo que he luchado y sin ninguna pretensión de nada y vas haciendo cosas totalmente diferentes", ha subrayado la diseñadora. Entre París y Málaga Para Juana Martín, "París no es una plaza fácil".

Allí su competencia son "los mayores diseñadores del mundo, las mayores marcas del mundo. Es decir, competimos con los grandes conglomerados, como pueden ser la marca Louis Vuitton o Arnault. Al final es quien mueve el mundo de la moda. Entonces estás tú ahí como muy pequeñita, prácticamente a pulmón, porque realmente no tengo la ayuda de nadie. Detrás de mí no hay ninguna marca. No hay nadie".

Frente a ello, contrapone la iniciativa de Málaga es moda y quienes la apoyan. Sobre ella ha dicho: "Es chiquitito, apuesta y tiene visión de futuro por parte de la Diputación de Málaga, que con lo poquito que hacen intentamos siempre llevar la moda andaluza al máximo; podemos encontrar una Estrella Galicia, que siendo una cerveza gallega ve el poder y la misión que tengo a la hora de crear una marca andaluza".

La diseñadora ha justificado, en todo caso, su decisión de salir de España: "Después de 14 años en la Mercedes-Benz Fashion Week, cuando me voy a París sin tener nada, lo dejo teniéndolo todo en España, entre comillas. Teníamos un desfile, teníamos modelos, lo tenías todo, un área de confort bastante importante y decido irme pero por inconformidad, porque me canso de tener que estar demostrando, cuando otra gente no demuestra nada, entre comillas".

Su opción fue "empezar de cero" en "un país como Francia donde me encuentro a gente con una visión totalmente diferente de la moda, entendiendo de moda, queriendo saber la moda que hago y eso me ha hecho luchar todavía muchísimo más, porque después de tener unas comodidades y tener un confort empresarial, de imagen, con nombre y, sobre todo, a la hora de trabajar en una Madrid Fashion Week, por ejemplo, me voy a París sin nada, a empezar de cero".

El flamenco, una forma de vida y de ser Ahora, la experiencia en París le ha deparado conocer a mucha gente, pero no separarse de su vinculación con su esencia flamenca, pese a una evolución que reconoce. Juana Martín es tajante: "Nunca se ha roto, es decir, para mí el flamenco es una forma de vida.

El hecho de ser gitana quiere decir que he crecido en el concepto flamenco, pero para mí el flamenco es mucho más que un traje de flamenca o un traje de gitana o un vestido de lunares, es una forma de vida, es una forma de ser, es una forma de respetar, es una de querer evolucionar". Por ello, considera que el flamenco no se ha desvinculado nunca de lo que hace. "De alguna forma es el ADN de la marca -ha sentenciado-, pero sí que es verdad que miramos el flamenco siendo contemporáneo, intentando que el flamenco no sea el hecho de puntualmente me visto de esta forma, sino buscar que la gente entienda el por qué".