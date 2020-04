El director Juan Antonio Chavero retrata una Córdoba postapocalíptica en 'La sombra'

El cine cordobés espera el estreno de una nueva obra, esta vez de la mano del director Juan Antonio Chavero y su primer largometraje, La sombra, que se encuentra en la fase final de postproducción y que ya ha lanzado su tráiler. La película se ambienta en la ciudad de Córdoba tras sufrir una pandemia que ha convertido a la mayoría de la población en muertos vivientes, excepto algunos supervivientes como el grupo de protagonistas. El cineasta explica que "en realidad salen pocos zombis porque lo que quiero mostrar son los conflictos internos de los personajes".

El avance de la cinta llega en un momento marcado por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias en todos los aspectos. Al respecto, Chavero recuerda que su proyecto arrancó hace tres años, aunque señala que "La sombra intenta ser realista y puede servir de advertencia para nosotros". En especial, apunta que "parece que ahora mucha gente a la que se le ha caído la careta y demuestra que no le importa la humanidad", algo que también puede verse en la cinta.

El director hace hincapié en que, además del mundo postapocalíptico en el que se sumerge la obra, su trabajo se ha centrado en "dar un enfoque más personal a través del lenguaje de las emociones, mostrarlas de una manera adecuada haciendo énfasis en los gestos y sin dejar que se escape una mirada". También explora los comportamientos humanos y la idea de que "la mayor amenaza somos nosotros mismos con nuestros actos".

El cineasta ha aprovechado los paisajes "secos y violentos" que muestra Córdoba en verano para enmarcar la película. Los conceptos que desarrolla están influenciados por obras literarias, cinematográficas y del mundo de los videojuegos. Así, La carretera, Soy leyenda, The last of us y el estilo de Rodrigo Sorogoyen sirven como una base para el filme, aunque Chavero defiende el carácter individual de su película gracias a los elementos propios que introduce.

La sombra cuenta con casi dos horas de metraje, resultado del trabajo de más de 70 personas que han dedicado su tiempo al proyecto. Chavero destaca que "una película es una mutación constante durante la producción y el rodaje, estamos muy contentos con el resultado". El resultado final solo deja fuera algunas escenas rodadas que "eran geniales, pero quitarlas aporta más coherencia y un ritmo narrativo más consistente".

El futuro de la cinta pasa por ver los festivales a los que se puede presentar una vez concluido todo el trabajo y, en función de los resultados, la distribución que se pueda conseguir para la misma. Al respecto, el director matiza que "espero que le den una oportunidad para que conecte con los espectadores, que no se quede solo en el entretenimiento y sirva para despertar emociones".

Además, Chavero espera poder exhibir la película en Córdoba si se dan las condiciones óptimas. En la ciudad se han estrenado recientemente Makoki:un amor de muerte, de Esteban Díaz; Godot, de Chico Sánchez; y el corto Candela, de Gabriel Carrasco, por lo que hay precedentes en los que la ciudad ha podido disfrutar de su propio cine.

En este aspecto, el autor destaca que "en Córdoba hay una industria en auge, con mucho potencial, pero nos hace falta una perspectiva más cinematográifca". No obstante, considera que "nos estamos acercando, aunque eso no va a depender solo de nosotros".

Durante la producción de su largometraje ha contado con la ayuda de muchas de las personas que se dedican a hacer cine en la ciudad y recalca que considera esencial que "todos podamos contar con los demás para hacer crecer el cine cordobés".

Bajo su punto de vista, Córdoba cuenta con proyectos audiovisuales "de mucha calidad", entre los que destaca el trabajo de Salmorejo Producciones "que está tomando una iniciativa y muy profesional". El cine cordobés también se nutre de la labor que se desarrolla en la escuela de cine y teatro Actúa Córdoba, así como de productoras como Sabbía Films, Cinemawings y Visual Strories Córdoba, entre otras.