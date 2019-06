Fin de la espera a la versión final de ‘Godot’

Godot, el primer largometraje del director de cine y teatro cordobés Chico Sánchez, se estrena mañana en la Filmoteca de Andalucía. Sánchez comenzó con este proyecto en 2012 y con una idea clara en mente: “Decidimos producirla de forma independiente, a las afueras de la industria”. Esto implica muchas dificultades, no solo económicas, que son las que han llevado a alargar el estreno de su versión final durante todo este tiempo. “El cineasta solo puede serlo si tiene un productor detrás”, afirma el director, que considera que “la democratización del cine es mentira”.

Esto implica muchas dificultades, no solo económicas, que son las que han llevado a alargar el estreno de su versión final durante años. “El cineasta solo puede serlo si tiene un productor detrás”, afirma el director, que considera que “la democratización del cine es mentira”.

No obstante, la esencia de Godot ha permitido que al menos el rodaje se produjese de una forma sencilla. Con una localización única (una propiedad en Los Pedroches), la historia de este thriller se mezcla con el ensayo para hablar sobre el teatro del absurdo, al igual que explora la idea de “vivir encerrado en una rutina, con una prisión hecha por uno mismo”.

Chico Sánchez "Se trata de un recorrido que concluye que nuestro lugar de confort es nuestra cárcel”

Todas sus escenas fueron rodadas “en una semana intensa en noviembre de 2014 ” con el objetivo de reducir el gasto en dinero y tiempo.

El tema central de la película es el ensayo del teatro El grito (obra real de Chico Sánchez estrenada en 2007) y comparte características con Esperando a Godot, del dramaturgo irlandés Samuel Beckett (que incluso aparece como personaje), y con el filme El ángel exterminador de Luis Buñuel.

Con todo ello, Sánchez explora “la resistencia a cambiar del ser humano; se trata de un recorrido hacia la catarsis que concluye que nuestro lugar de confort es en realidad nuestra cárcel” a través del género del absurdo.

Tras varios años de trabajo en la postproducción del largometraje por parte de Sánchez, el cineasta confiesa que “ha sido un salto sin red, pero también todo un aprendizaje. Hoy no me plantearía hacer lo mismo”. El metraje final no llega a las dos horas, algo que era su idea inicial ya que “ayuda a la distribución, especialmente porque es una ópera prima y sería complicado de vender con dos horas”.

Así, considera que el resultado final “es muy interesante, es un trabajo exigente con el público, que es diferente y que creo que aporta mucho”. Además, apunta que quiere ver “cómo respira la película para ver si irá a festivales”.

Sobre el elenco destaca que se trata de “actores cordobeses, muy profesionales y con los que ya había trabajado en teatro o en cortos”. A ellos se les suma el actor Alberto Ferreiro, que ha aparecido en cintas de Pedro Almodóvar y David Trueba.

Entre ellos se encuentra Juan Antonio Díaz, un actor con más de 45 años de experiencia en cine y teatro que en los años 70 actuaba en la compañía Trápala. Para él, Godot es “una de esas películas que haces por el amor al arte, porque te convencen las ideas que plantea el director”.

Díaz ya había coincidido con Chico Sánchez en la realización de algunos cortometrajes y explica que “me gustó mucho como trabajaba”. A pesar de esta convicción, confiesa que cuando conoció el proyecto “le dije que estaba loco porque quería hacer una película sin tener el dinero de una productora”.

Pero, incluso con estas desventajas, el largometraje siguió adelante, y Díaz destaca que “la gente se involucró y yo me lo pasé muy bien; ha sido un buen trabajo”. Sobre el rodaje, comenta que fue “duro y complicado”, pero que el resultado que se estaba obteniendo es bueno.

Cono todo este recorrido terminado, Godot será proyectada por primera vez ante el público de la Filmoteca, y será entonces cuando tanto el director como el elenco conozcan si la película está preparada para iniciar una exitosa andadura por el mundo del cine.