Érase una vez

La ficha 'FÁBULAS: EDICIÓN DE LUJO - LIBRO 15' Bill Willingham.ECC. 368 páginas. 33,50 euros.

Ganadora de 14 premios Eisner, nominada cuatro veces al premio Hugo a la Mejor Historia Gráfica, Fábulas es una de las series más exitosas del sello Vertigo de DC, el mismo que ha dado a la historia del cómic títulos tan celebrados como Los Invisibles, Predicador, Enigma, Transmetropolitan, Scalped o 100 Balas (además de La Cosa del Pantano, Sandman, Animal Man, Astro City y otro puñado de obras que comenzaron su andadura fuera del sello y se incorporaron posteriormente a él). Fábulas fue creada en 2002 por Bill Willingham, guionista de la obra de principio a fin, y dentro del apartado gráfico destaca el trabajo de Mark Buckingham (suyos son 110 de los 150 episodios que componen el total). Su premisa argumental es tan sencilla como efectiva: ¿qué pasaría si los personajes de los cuentos tradicionales, el folclore o la mitología existieran realmente y vivieran camuflados en Nueva York?

El decimoquinto volumen de la edición de lujo de Fábulas publicado por ECC recoge el final de la serie, los números 141 a 150, de modo que encontramos aquí el último arco argumental, Felices para siempre, así como el cierre, apropiadamente titulado Despedida, junto con una nueva introducción a cargo del propio Willingham y una estupenda sección de bocetos de Buckingham. La nómina de dibujantes invitados es extraordinaria, e incluye, entre otros, nombres propios como Neal Adams, Laura y Michael Allred, Rachel y Terry Dodson, Gene Ha, Jae Lee, Terry Moore, Mark Schultz y Bryan Talbot.

Pues sí, termina Fábulas, pero como nos recuerda Willingham en su introducción: "Nada termina nunca. El fin no es el final. El camino de los cuentos de hadas, como he expresado quizá demasiado a menudo, no tiene principio ni final. (...) he disfrutado escribiendo Fábulas y estoy orgulloso de haberlo hecho. He podido trabajar con algunas de las mejores personas vivas, cuyos talentos combinados podrían prender nuevos soles y crear mundos. (...) Hola y bienvenido a Fábulas. Quédate tanto como gustes y vuelve siempre que quieras".