Eduardo de los Santos presenta ‘Yas’, una novela con trasfondo jazzístico

El madrileño Eduardo de los Santos presenta este martes –a las 19:00 en la sede de la Fundación Antonio Gala– su novela Yas, publicada por la editorial Alfaguara. Se trata del primer libro del escritor, que aprovechó su estancia en la fundación para la escritura de esta obra. Allí dispuso “del tiempo que no hubiese tenido de otra manera, tanto para escribir como para escuchar música, conocer a mis compañeros o documentarme” para la creación de la novela, afirma De los Santos.

Además, asegura que invirtió gran parte de este proceso “conociendo la música”, un elemento esencial en su texto, ya que el proyecto inicial de la novela “remitía a la típica novela norteamericana, solo que castellanizada en Madrid, y con la estructura de una canción de jazz”.

Con todo ello, De los Santos hace una reflexión en este libro sobre el tiempo, el amor y la memoria con un relato que transcurre en “una noche de insomnio”, pero que recorre varios sucesos y personajes. El escritor “quería darle sentido a la novela rimando las cosas”, conectando ciudades y años distintos “remitiendo siempre a la música y a su pura temporalidad”.

Así, explica que “al principio comencé con personajes sencillos y la historia fue creciendo” especialmente en cuanto a los temas a tratar dentro del relato, como son “el pasado y las expectativas” o “la relación entre las lenguas” con acentos que sirven de voz para los protagonistas de Yas.

Este aspecto de la obra es el que puede resultar más difícil a la hora de realizar la lectura, que precisamente se facilita gracias al uso de este “truco”. Aunque la voz del narrador es clara (incluso con los cambios entre la primera y la tercera persona), a veces las conversaciones se filtran dentro de la narración y son precisamente los distintos acentos los que permiten diferenciar las interrupciones en el discurso.

Este tratamiento de las diferentes culturas y edades, que “se fueron incorporando de manera orgánica”, le permite “evolucionar de una balada de jazz y hablar del amor a cuestiones más profundas y que me parecen importantes”. Entre estas, De los Santos destaca “el repaso histórico a momentos importantes y el tratamiento de la memoria, tanto a nivel personal como histórico”.

De hecho, este tema es el hilo conductor de Yas y lo que amplía los límites que el planteamiento inicial del relato puede encontrarse. En los recuerdos se encuentra, en gran medida, la historia que se desarrolla en sus páginas, especialmente en el resultado que han tenido las distintas vivencias en cada uno de los involucrados.

A nivel creativo, el autor afirma que “en todo hay algo mío, en muchos casos me remito a mí y a cosas personales” para la construcción de la ficción, pero incluso guardando similitudes “superficiales” con algún personaje, “me he alejado bastante y lo he trabajado”.

El escritor trabaja en una librería, aunque recalca que “procuré coger pocas horas para dedicar el resto del tiempo a escribir”. Para ello, “continúo con la disciplina que conseguí en la Fundación Antonio Gala”. No obstante, reconoce que publicar su primera obra con Alfaguara “al principio me producía bastante ansiedad”, y aunque recibe críticas positivas, “a veces me lo tomo como que ha habido suerte esta vez”.