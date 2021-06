Pablo García Baena, un poeta de referencia para las nuevas generaciones

Córdoba ha iniciado los actos por el centenario del nacimiento Pablo García Baena, reconocido e "inmortal" poeta que nació un 29 de junio de 1921 y falleció el 24 de enero de 2018. Un total de 97 años dedicados a la poesía que colocaron al escritor cordobés como uno de los máximos referentes de la literatura cordobesa y española del siglo XX.

Con motivo del aniversario (1921-2021), se ha celebrado el primer acto de los que se organizarán hasta el 7 de julio en Córdoba, Granada y Málaga, en el que la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez, ha presentado junto al escritor Salvador Gutiérrez Solís el libro Pablo García Baena. Una aproximación y ha inaugurado la exposición La vida es como un bosque, del escritor poeta José Infante.

Precisamente en Córdoba, donde Pablo García Baena nació, se crió y murió y cuya ciudad "se podría reconstruir a través de sus versos", este homenaje se ha celebrado para reconocer "al poeta más importante que ha tenido Córdoba después de Góngora" y poder compartir su legado con el objetivo de que su poesía sea conocida y apreciada por las nuevas generaciones y "consiga conectar con los jóvenes". En la inauguración de lo que Díaz ha señalado que será un maratón sobre el poeta y escritor cordobés, Salvador Gutiérrez Solís ha sido el encargado de presentar el libro que escribió sobre él: Pablo García Baena. Una aproximación. Con la gran novedad de crear algo distinto a lo conocido sobre Pablo García, Gutierrez Solís ha admitido haber escrito una obra diferente, desde punto de vista del novelista y de su persona que tantas coincidencias tiene con el inmortal poeta cordobés pese a la diferencia de generaciones en la que se encuentran.

"Necesitábamos este libro divulgativo dirigido al público, el primero de una colección con este modelo de ensayo biográfico donde el propio autor aparece en la historia como un niño cordobés que conoce a Pablo García Baena", ha celebrado Díaz.

"La novela está situada cuando tiene sus influencias el grupo Cántico y en la obra se construye un grupo de poetas y pintores que viven su especial afecto por la belleza de otra manera a la que la sociedad la ve", ha señalado Gutiérrez Solís, en lo que ha admitido que es el vivo ejemplo de la "revolución" que este grupo de poetas de los años 40 fue capaz de impregnar en la sociedad y en la cultura.

"En una Córdoba donde en los años 40 no había actos culturales, ellos fueron los primeros activistas culturales y todo ello lo cuento en esta obra de forma pedagógica para que sirva como anzuelo para gente joven que no ha leído nunca a Pablo García Baena o para aquellas personas que al hablarle de poesía vean al poeta como algo lejano", ha señalado el autor. El acto ha contado también con la exposición La vida es como un bosque por parte del escritor José Infante, que ha recreado en 16 paneles ordenados cronológicamente un recorrido donde relata la vida del poeta y recopila sus poemas más célebres. A través de las fotos de Pablo García Baena, Infante narra las diferentes etapas de su vida, que muestran su fidelidad a sus obras y su amor siempre a Córdoba, mientras recorre su historia desde que se crió en la calle Parras y convivió con el grupo Cántico hasta que, con los años, vivió en Málaga y se fue reconociendo su labor literaria de manera universal hasta la fecha de su fallecimiento.

Según el autor, esta obra es un catálogo de los últimos poemas de la vida de Pablo García Baena y un fiel reflejo de la admiración y el respeto del propio Infante hacia él, pues ha indicado que la obra está realizada a través de su relación con el poeta. "De mí generación soy quién primero conoció a Pablo García Baena y él mismo me dijo que era quien mejor lo conocía, aunque no fuese cierto, sino que era quien más lo admiraba", ha destacado Infante."Yo fui el último poeta que lo vio y así se cierra la historia de una amistad que para mí ha sido decisiva pese a que nuestra poesía no tuviese mucho que ver en común, pero su historia se recoge en esta obra", ha concluido el escritor. Con la consagración de Pablo García Baena reconocida en toda España como premio a toda una vida dedicada a la poesía, Infante ha agradecido que se celebre este centenario, ya que, en palabras del escritor, "Pablo García Baena debe tener el homenaje tan importante que se le está dando, con el objetivo, por supuesto, de llegar hasta las generaciones más jóvenes y que así el reflejo de los poemas de García Baena nunca se vaya".