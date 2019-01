“Este último disco ha dotado al directo de mucho más empaque”

Joni Antequera, conocido por su proyecto Amatria, llega este viernes a la Sala Hangar (apertura de puertas a las 21:30) con su nuevo disco, Algarabía. El productor, compositor y cantante promete un concierto “sobre todo divertido” en el que estará acompañado por sus músicos, Pablo G. Lastra y Juan Utah Rodó.

–¿Ha actuado anteriormente en Córdoba? ¿Qué expectativas tiene de este concierto?

–Sí, yo ya he ido al menos tres veces, y siempre a Hangar. Cada vez ha venido más gente y la verdad es que es un sitio muy cómodo para tocar, ¡y muy agradecido!

–Después de cuatro álbumes publicados, ¿se puede apreciar una evolución en su música?

–Sí, probablemente más en la producción que en la parte compositiva. Cada uno puede verlo desde su punto de vista, pero creo que he pulido mi técnica y he comprendido mejor los caminos que te llevan a un sitio concreto.

– ¿Qué está suponiendo Algarabía? ¿Qué respuesta del público está teniendo?

–Algarabía es un escalón más, tanto para la gente como para mí. Aunque personalmente creo que lo que ha hecho este disco es dotar al directo de mucho más empaque; es como si ahora no sobrara nada, y esa sensación se la debo a Algarabía.

–¿Qué peso tienen sus experiencias personales a la hora de componer sus canciones?

–Generalmente mis canciones están inspiradas en vivencias personales, así que mentiría si dijera que ese peso es ligero.

–¿Qué influencias musicales tiene?

–Hoy por hoy todas menos el heavy metal y derivados.

–Dirige su propio sello discográfico, Vanana Records. ¿Qué le empujó a fundarlo? ¿Ha salido escaldado de la industria musical?

–La respuesta es que sí he salido escaldado y, bueno, a mí me empujaron a fundarlo mis socios, los ELYELLA, que en realidad son los grandes artífices de todo lo que estamos consiguiendo y de la paz espiritual a la que he llegado, cosa que no es fácil en este negocio.

–¿Siente ya que su carrera se ha asentado, siente más seguridad?

–Asentado no, seguridad sí.

–Es productor, compositor y cantante. ¿Le queda algo por hacer?

–Actuar o dirigir algo audiovisual... Ya llegará.