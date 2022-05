Los Patios de Córdoba abren sus puertas: "Lo importante no son las macetas, es la tradición"

Apenas 20 minutos antes de que los Patios de Córdoba abriesen sus puertas en este Mayo Festivo, la lluvia ha hecho su aparición estelar obligando a los cuidadores a tener que acicalar sus recintos hasta el último momento. Pero ni siquiera este arranque pasado por agua ha frenado las ganas de los visitantes, que aguardaban en las colas hasta poder disfrutar de una de las fiestas más señeras de la capital.

"El arranque ha sido muy bueno, aunque con el chaparrón yo creo que todos nos hemos echado a temblar", ha comentado la propietaria de San Basilio, 14, Carmen Ibáñez. Los pétalos han caído al suelo, por lo que los cuidadores han tenido que barrer rápidamente y, a su vez, quitar el caño, para que fuera tragando agua.

En este patio hay unas 650 macetas de tipos muy diferentes, desde geranios, gitanillas, begonias, flor de la gamba, clavellina o rosal, a otras de sombras como helechos, cintas, esparragueras, hortensias y mucha más variedad. "La cara de sorpresa al entrar es la mayor satisfacción de un propietario", ha comentado Ibánez, cuya casa data del siglo XVI y, pese al buen estado de conservación, se nota la esencia de épocas pasadas a través de elementos como un lavadero común o una antigua letrina.

Los últimos fenómenos meteorológicos han supuesto que los cuidadores tengan que hacer un esfuerzo mayor por preservar las flores que en ocasiones tienen hasta más de una década de existencia. La granizada o la calima de las semanas previas han provocado un doble trabajo para que el color de las flores y el blanco de las paredes permanezca impoluto. "Incluso lloviendo tenías que estar con la manguera flojita en forma de ducha para que se quitase el polvo", ha indicado Ibáñez.

Esto mismo ha relatado el propietario de Postrera, 28, Rafael Córdoba: "He pintado dos veces el patio, quieras o no las flores no son de plástico". A lo largo de los 27 años que ha participado en el concurso, este recinto ha cosechado 25 premios.

Su propietario destaca la importancia de cuidar las flores durante todo el año, pues "el 90% van de uno a otro y esa es la importancia de un Patio". Por ello, tiene 200 esquejes en la azotea de la vivienda para seguir así con la saga y cosechar plantaciones propias, radicando ahí el secreto para no comprar y conservar algunas especies desde hace más de 20 años.

En el interior de este recinto se encuentra Toñi Murillo, una enamorada de su ciudad, porque "como esto no hay nada". La cordobesa hacía de anfitriona presumiendo de la cultura y tradición de Córdoba junto a un grupo de amigos en el que está Juan Antonio Ortiz, de Ibiza, que visita los Patios por primera vez en mayo, tras estar presente en la edición de otoño, que "cambia mucho". "Es precioso" han sido sus primeras palabras.

Elisabeth y Stuart han sido los primeros en entrar en San Basilio, 20. Proceden de Argentina y están visitando Córdoba por primera vez. Sobre los Patios han indicado que les "asombra la generosidad de la gente al abrir sus casas particulares y lo orgullosos que están de lo que muestran, la verdad que conmueve", ha afirmado la pareja. Lo que más les ha impactado de esta tradición es "el color y el trabajo que lleva mantener un patio y poder disfrutarlo todo el año, y como en un espacio tan pequeño hay un universo".

La propietaria de este Patio, San Basilio, 20, Teresa Muñoz, ha indicado que desde antes de Semana Santa el bullicio de visitas era constante. "Llevamos dos meses que esto es una locura", ha sentenciado la encargada de un recinto que permanece todo el año abierto y va cambiando el tipo de vegetación según la estación, aunque también hay plantas que se mantienen, como los helechos o las aspidistras.

Esta cuidadora nunca ha contado las macetas que posee, pues "lo importante del Patio no son la macetas, es la tradición tan antigua de que el cordobés abre la puerta de su casa. La tradición, las personas; las flores es una parte importante, pero nunca nos ha dado por contarlas".

Entre las colas de los Patios en la calle San Basilio se encontraba la técnica del Jardín Botánico de Córdoba Carmen Jiménez y su compañera Mayca Ortega. Tal y como han explicado, tras muchos años de trabajo en común conociendo y estudiando la flora de los Patios, se ha conseguido producir una colección de variedades tradicionales, y en modo de agradecimiento ambas profesionales estarán durante toda la Fiesta regalando macetas a cada uno de los Patios del concurso.

La cuidadora de Martín de Roa, 7 también ha dejado claro que no cuenta las macetas porque le da "mala suerte, pero rondarán las 700". Esta casa del siglo XVII tiene a la buganvilla como "la reina de la casa, está espectacular", ha comentado la propietaria, cuya labor viene inculcada de generaciones pasadas: "Somos relevos generacionales, mi hijo seguirá mi relevo".

Desde este día 3 y hasta el próximo 15 de mayo, Córdoba vive una nueva edición de la Fiesta de los Patios, en la que se podrán visitar 59 recintos, 52 de ellos incluidos en el concurso y siete institucionales fuera del mismo. El horario será de 11:00 a a 14:00 y de 18:00 a 22:00, a excepción del último día (domingo 15) que cerrarán a las 20:30.