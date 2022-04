El Movimiento Ciudadano teme que la Feria de Córdoba acabe siendo "inaccesible" por la inflación

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha urgido a la concejalía de festejos del Ayuntamiento de Córdoba a que convoque la comisión de feria, "tal y como se comprometió que iba a hacer periódicamente", para tratar entre todas las partes implicadas sobre cómo se está desarrollando el proyecto de Feria 2022. "Más allá de anuncios efectista, a estas horas la feria corre el riesgo de convertirse en un lugar inaccesible para gran parte de la ciudadanía" por diversas razones, entre las que destaca la económica.

Una feria "concebida fundamentalmente para el ocio nocturno y para una población poco exigente que se mueve como una masa", ha criticado el Consejo del Movimiento Ciudadano, que "no entiende que la concejalía solo escuche a los responsables de casetas populares y de casetas tradicionales, por relevante que sea su participación en el ferial".

Los caseteros han trasladado ya las dificultades que puede haber para montar caseta (por falta de materiales o por el coste de la misma, por ejemplo) lo que ya ha provocado "bajas significativas y podría provocar vacíos llamativos en el ferial o un encarecimiento de los precios que haga inviable poder entrar en las casetas a personas de reducido poder adquisitivo, o motive que la juventud potencie el botellón", alerta el CMC.

Por otro lado, del proyecto de obras de mejora del ferial, solo se va a ejecutar, y "de forma incompleta", la calle del Potro, puesto que "no se ha incluido el nuevo pavimento previsto", han informado. Cuando se acordó empezar por la calle del Potro, "se hizo pensando en su reforma integral y no solo en realizar la nueva separación de la zona de la calle del Infierno".

Asimismo, la mejora del saneamiento que Emacsa anunció, "sigue sin estar contratada y parece que definitivamente se tendrá que ejecutar tras la edición de 2022, sin que aún se conozca el contenido del proyecto ni su extensión". Todo esto "va a producir que la ciudadanía no va a poder apreciar cambios significativos en el ferial y se preguntará qué se ha hecho en los dos años que no ha habido feria".

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha criticado que "sigue sin ponerse encima de la mesa una propuesta de ordenanza municipal sobre feria que nos permita mejorar múltiples aspectos de su funcionamiento aplicando las conclusiones de la comisión técnico ciudadana creada al efecto".

En este sentido, los caballistas o la diversidad de casetas "no van a ver mejoras". La mejora medioambiental del recinto "seguirá sin desarrollarse (continuará la generación descontrolada de residuos y un consumo energético excesivo e ineficiente); los accesos al ferial no serán más agradables (ni arbolado ni toldajes) ni los espacios serán mas accesibles a la ciudadanía con diversidad funcional". Y "no se van a poder controlar los precios, excepto invirtiendo menos en la calidad del ferial", han concluido.