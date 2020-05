La Feria de Mayo se traslada a los barrios de Córdoba

Este año no habrá inauguración del alumbrado en la portada en la Feria de Mayo de Córdoba. La réplica de la torre de la Mezquita-Catedral, de unos 45 metros de alto y con más de 55.000 lámparas, no está instalada este año en el recinto ferial de El Arenal, que está más vacío y triste que nunca. Sin embargo, los cordobeses no se dejan vencer y este año se llevan la fiesta a todos los barrios de la capital.

El coronavirus arrebató el mes más especial para la provincia de Córdoba. Los patios, las romerías, la Batalla de las Flores, las Cruces y la mejor semana de todas, la de la Feria, todo se vio empañado por una pandemia mundial. Pero la tradición no muere, se transforma en algo más especial desde todos los balcones y calles de la ciudad.

Desde tempranas horas de este viernes algunas calles del centro se llenaron de farolillos y banderines, pues los comerciantes no se han dejado doblegar y buscan mantener la ilusión. A esto se suma, claro está, las ganas de los cordobeses de buscar el mejor traje, abanico y flores para la semana de Feria. Aunque solo sea para lucirlos con sus vecinos desde el balcón.

En el barrio El Arcángel, los vecinos han construido una réplica de la portada de la Feria y la han instalado en lo alto de una de las residencias, donde aún se puede leer un cartel multicolor que intenta convencer de que "todo estará bien". Una pareja de mayores asoma un par de trajes de flamenca por la ventana: "Los tengo de todos los colores", dice la mujer mientras sus demás vecinos encienden las pequeñas lucecitas que han instalado para darle vida a la portada.

Las casetas improvisadas en los barrios tampoco faltan. En la calle Don Carlos Romero, en la zona de La Viñuela de la capital cordobesa, el barrio que no ha dejado morir ni una tradición en Córdoba durante el confinamiento, la Feria no es la excepción y tienen ya varios días preparándose para este momento.

Los más de 50 vecinos de esta calle han decorado sus ventanas con volantes de lunares y mantones, han recolectado dinero entre todos para comprar farolillos y han pintado, en una plantilla de cartón, los arcos de La Mezquita para ponerlos en lo alto de toda la calle. Brindarán con rebujito y compartirán tapas, ahora que pueden encontrarse. Eso sí, lo harán todo desde los balcones.

La vocal de festejos de la Asociación de las de Peina y Volantes, María del Mar Muñoz, no recuerda un año en el que no se haya celebrado la Feria en Córdoba. "Esto es muy raro, es primera vez que esto pasa, aquí siempre ha habido Feria, es parte de nosotros", comenta, mientras expresa que "si los vecinos levantemos el ánimo, siempre habrá tradición, así sea confinados". La calle Don Carlos Romero es una demostración de que este año, la celebración la lleva la gente.

La ilusión de los niños se mantiene, comenta Muñoz, quien asegura que la fase 1 de desescalada ha ayudado a los padres a despejar la mente de los más pequeños, que ya esperaban con ansias poder subirse en los cacharritos. El hijo de María del Mar, por ejemplo, había reunido dinero durante todo el año para gastarlo en todas las atracciones. "Este año no ha podido ser, pero seguirá reuniendo y en la próxima Feria disfrutará el doble, eso lo mantiene con la misma ilusión", cuenta su madre.

El comercio de la calleja Barqueros se ha unido y ha convertido esta céntrica vía peatonal en la Caseta Barqueros, con la colocación de un cartel anunciador justo a la entrada, en concreto, en el edificio número 4, según ha explicado a el Día Rocío Cerdá González de Aguilar, propietaria de la tienda de ropa Inga. Las tiendas de cercanía, este año, no harán horario especial de feria y mantendrán su horario habitual, adecuado a las fases de desescalada en la provincia, según ha confirmado Comercio Córdoba.

Así ha transcurrido el primer día de la Feria de Mayo, algunos usuarios en redes sociales han posteado sus fotografías comiendo flamenquines, salmorejo o gazpacho y tomando una cerveza Mezquita, para no dejar morir la tradición. De hecho, los datos de Supermercados Deza revelan el incremento de venta de productos típicos de estas fiestas como el fino, los flamenquines o el jamón.