Pregón de bienvenida al Mayo Festivo: Ya está aquí "la Córdoba que se viste con sus mejores galas"

"Noches de mayo centenarias, patios, cruces, arcos legendarios, susurros de fuentes, feria, arte, misterio, Semana Santa... Todo es poesía, todo es camino que nos lleva a disfrutar, sentir y enamorarnos de la exquisitez que habita e impera en nuestra ciudad". Con estas palabras, Alfonso Morales Padilla, el presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, ha presentado, junto a su mujer Aurora Barona Campos, el pregón del mes más especial de Córdoba.

Una bienvenida al Mayo Festivo que se ha encargado de estrenar todo un referente en el mundo peñístico cordobés, pues inició su andadura hace más de 20 años como socio de Las Ovejas Negras. Durante una hora y media de duración, los pregoneros han hecho un repaso de la historia de Córdoba mediante un discurso que ha erizado la piel de los presentes a base de dulces poemas y de la suave musicalidad de la guitarra. Todo ello para elogiar el esperado Mayo Cordobés, del que "sobran las palabras" porque "se pregona a sí mismo".

Con su clavel y su sombrero cordobés, Morales ha abierto el pregón, como no podía ser de otra manera, presentando a Córdoba, "la ciudad de las tres culturas, la tolerancia, la convivencia y la única con cuatro Patrimonios de la Humanidad". Una Córdoba "milenaria e histórica" que inició su Mayo Cordobés de 2023 a mediados de abril con la Semana Santa, que continuó con su "Cata tan castiza y sus caldos cordobeses" con más de 20 bodegas de la tierra y que pondrá su punto y final a comienzos del próximo mes de junio.

La bella voz de Aurora Barona ha dado la bienvenida más emocional e íntima al Mayo Cordobés con un repaso a Córdoba en todos los sentidos que ha emocionado a los presentes en el Palacio de Orive. Y es que el pregón ha hecho un recorrido por cada una de las fuentes más hermosas de la capital, por las iglesias fernandinas repartidas por toda la ciudad e incluso por las tertulias nocturnas en las tabernas de la Judería, su tradición taurina y su frondosa sierra, donde se encuentran las históricas Ermitas, sus ermitaños y en la que se celebra la Fiesta de las Habas a mediados de abril.

Los alumnos y profesores del conservatorio de danza Luis del Río han tenido su espacio en este pregón para exhibir el flamenco más puro y sonoro tan característico de la tradición cordobesa. Ha sido precisamente "la conservación de las tradiciones" el eje central del discurso de Morales, que ha confesado que recita siendo fiel a lo que su cerebro contiene y a lo que su corazón le manda.

Por supuesto, no ha podido faltar la Córdoba y sus romerías, a las que Aurora Barona les ha dedicado unas palabras especiales: "Fue en el año 1949 cuando comiezan las peñas cordobesas a participar en las romerías mediante el montaje de carrozas. El antecedente a este hecho hay que ubicarlo en 1936, cuando la famosa peña Los 99 organiza la primera caravana romera hacia los santuarios". La pregonera ha felicitado a todas las mujeres peñistas por la confección de las carrozas, que son "auténticas joyas y que atesoran horas de trabajo, esfuerzo y cariño hacia Córdoba".

Mayo también son sus Cruces, una "arraigada tradición que se extiende por más de 50 calles, plazas y lugares recónditos". Y en el último domingo de abril llama a las puertas de la ciudad la primavera con la Batalla de las Flores, "anunciadora de las fiestas del Mayo de Córdoba, engalanada de flores de papel, luz, color y olor".

"A esta fiesta le sigue otra no menos simbólica y tradicional que desde 2012 es Patrimonio de la Humanidad. Los Patios, tan conocidos ya en el mundo al igual que nuestros grandes y emblemáticos monumentos, pues no hay visitante que entre en la ciudad que no se subyugue ante la belleza y esmero que ponen los habitantes de una casa con patio en conservar vivas y florecientes sus macetas", canta el pregón sobre esos recintos.

Y como bien ha sonado en las palabras de Barona al son de la más profunda poesía y el vibrar de las cuerdas de la guitarra, "la Feria de la Salud, con su alegría y placer", es la encargada de "poner broche de oro al gran Mayo Cordobés". La "fiesta grande" de esa Córdoba que ahora "se viste con sus mejores galas". Una feria que, como ha defendido Morales, está abierta a todo aquel que quiera disfrutarla y que es toda una afirmación a la vida a través de "la alegría, la risa y el cante". Y es que, como un sabio dijo, "una vida sin fiestas es como un largo camino sin posadas". Y, precisamente, Córdoba va sobrada de festejos gracias a su esperado Mayo.