Córdoba cuelga el cartel de 'no hay billetes' en el segundo día de la Cata del Vino Montilla-Moriles

La segunda jornada de la XXXVII Cata del Vino Montilla-Moriles ha colgado el cartel de no hay billetes. Como las mejores plazas en tardes de feria, la explanada de la Diputación de Córdoba se ha vuelto a llenar desde mediodía de un público efervescido por el vino y, esta vez sí, acompañado de un clima primaveral que sirve de prólogo para la jornada nocturna y para la que ya se han vendido las 4.000 entradas por internet. "Si no tienes entrada no vengas a la Cata", ha aconsejado en palabras a este periódico el presidente del Consejo Regulador de Montilla-Moriles, Javier Martín, a todo aquel que no disponga del ticket anticipado.

Colas, colas y más colas. Esa es la imagen un día más a las puertas y alrededor de los cuatro muros que defienden los aparcamientos anexos al Palacio de la Merced, donde se celebra la cata, como si fueran la fortaleza de un castillo. Largas filas de personas, pacientes e impacientes, han aguantado estoicamente el calor durante bastantes minutos, esperando encontrar un hueco bajo la sombra de la carpa que protege a los sedientos. Dentro, más colas para los que deben canjear el monedero con el que se pagan las consumiciones.

Después de la jornada inaugural del miércoles en la que "se cumplieron todas las expectativas", según ha declarado el presidente del Consejo Regulador, Javier Martín, a el Día, para este jueves por la noche se han vendido las 4.000 entradas de aforo completo. "Si hay una ópera que me gusta yo me saco la entrada", ha explicado Martín en un mensaje dirigido a los que se lamentan o buscan una entrada a última hora y defendiendo que es algo "lógico" que ocurre en otros eventos.

El cambio en el precio de las entradas

Como novedad implantada este año, la organización de la Cata del Vino ha incluido una variedad de opciones de entrada con distintos precios, que van desde 10 euros para cinco degustaciones más copa; 8 euros para cinco degustaciones, 20 euros el ticket gastro que incluye cinco degustaciones, una copa y una ración y 30 euros el ticket gastro pareja, que incluye o 10 degustaciones más dos copas y una ración ó seis degustaciones más dos copas y dos raciones.

El asunto trae cola con disparidad de opiniones, ya que, según han criticado algunos asistentes a este periódico, no ha existido la posibilidad de adquirir entradas a 10 euros para la jornada nocturna del viernes y del sábado, estando solo disponible el ticket gastro. Mientras tanto, otra parte del público lo ha visto "con buenos ojos" porque la cata ha estado "muy masificada" de gente los últimos años y creen que la medida favorecerá la estancia en el recinto.

Preguntado sobre el tema, Javier Martín ha respondido que, como consecuencia de la idea que se persigue, que es "la fusión de vino con gastronomía", se ha pretendido "segmentar al público" entre los que asisten a la cata como un evento lúdico -"todas las mañanas y la noche del jueves"- y aquellas personas "que quieran venir a la cata para conocer los nuevos productos que han sacado las bodegas, cómo han fusionado los restaurantes gastronomía con los vinos y los vinagres", disponiendo para ellos el viernes y sábado noche.

En cualquier caso, ha querido aclarar que la gente que acude a la cata "como evento lúdico", no tienen por qué ser jóvenes. "Aquí viene gente de 80 años y gente joven. Y también viene gente de 80 años que no le gusta el vino y gente joven que no le gusta el vino". La segmentación, por tanto, "no es para los adultos".

Para lograrlo, "hemos un esfuerzo grandísimo para que los ocho restaurantes que hay aquí fueran los mejores de Córdoba y provincia y lógicamente queremos que venga un público que valore esa fusión", ha detallado Javier Martín.

Expectativas cumplidas

Para cerrar el capítulo del aforo, Javier Martín ha hecho balance sobre la jornada del miércoles en la que se cumplieron las expectativas: "Fue un día excepcional, mejor que en catas anteriores". Por tanto, y "a diferencia de otros años, no vamos a tener obsesión con el número de visitantes", ha concluido el presidente del Consejo Regulador.