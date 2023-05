La candidata de Cs de Baena no puede votarse a sí misma por no estar censada en la localidad

Rara vez una campaña electoral está exenta de anécdotas y sorpresas de última hora y esta del 28M no podía quedarse atrás. Pasaban poco más de las 11:30 en Baena cuando saltaban las alarmas a las puestas del colegio Valverde y Perales, ya que la candidata de Cs, Mariola Castillo, era advertida de que no podía votar por no aparecer en el censo electoral.

Ante esta información, la candidata a la Alcaldía de Baena por Cs ha querido aclarar este asunto para que “no se tergiverse” y ha explicado que “a causa de la pandemia me empadroné en la vecina localidad de Luque donde tengo una segunda residencia y a pesar de que el seis de marzo hice un cambio de patrón, como el censo se actualiza el uno de enero, a día de hoy no estoy censada en Baena”.

Castillo ha insistido en que “estoy empadronada en esta localidad y daba por hecho que podía votar”, si bien ha asegurado que “este problema surge por un total desconocimiento por mí parte y confío en que el electorado lo entienda y comprenda porque en ningún momento se ha intentado ocultar nada”.

Un “inconveniente”, tal y como lo ha definido Castillo, que va a impedir a la candidata de Cs poder ejercer su derecho al voto en Baena y por lo tanto no va a poder votarse a sí misma. La alcaldable por tanto, aparece en el censo de la ciudad de Luque, municipio en el que Ciudadanos no concurre a las elecciones, por lo ya ha avisado de que “no voy a ir a votar”.