Propuestas para la Feria de Córdoba: Un modelo aún por definir

Modificar el Plan Especial de El Arenal para definir el lugar definitivo de Feria como recinto ferial o elaborar una ordenanza que refleje el nuevo concepto la que es la última cita del Mayo Festivo en cuanto a organización, funcionamiento, permanencia de instalaciones, presencia del sector ecuestre, movilidad y seguridad y apoyo al montaje de las casetas. Estos son solo algunos de los puntos incluidos en la moción aprobada hace un par de meses en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba y que salió adelante con el apoyo de todos los grupos y que en principio llegó al plenario de la mano del PSOE. El Ayuntamiento tiene aún por delante mucho trabajo para diseñar la que será la nueva Feria de Córdoba, cita sobre la que cada partido tiene sus propias propuestas de cara a la próxima cita con las urnas del 28-M.

El programa del PP insiste en que si José María Bellido revalida la Alcaldía seguirán actuando, conforme fija el dictamen de la Comisión de Feria, en el Recinto Ferial de El Arenal con obras de cualificación urbanística y mejora medioambiental. "Por un lado, las concernientes a pavimentación y sombreado de la red de itinerarios peatonales, creación de zonas de estancia y reposo familiar, con bancos y fuentes, instalación de pérgolas solares para la producción de energía renovable y plantación de arbolado de sombra. Y por otro, acometiendo iniciativas para la mejora de la red de recogida de aguas pluviales de la Feria, soterramiento de líneas eléctricas, mejora del alumbrado, que además servirá de soporte de los arcos de iluminación extraordinaria, y mejora igualmente de la pavimentación, tanto de las calles como de los espacios de las casetas, para facilitar la construcción de las mismas", sentencian en el documento.

Asimismo, prometen que incorporarán a la ordenación urbanística las mejoras necesarias para que en el Recinto Ferial del Arenal puedan desarrollarse eficazmente los usos a los que debe su origen. "Continuaremos con el proceso de recualificar la urbanización del ámbito, dotándolo de todos los elementos necesarios para el disfrute ciudadano de nuestra Feria en condiciones idóneas de seguridad y salubridad, y para permitir y asegurar que durante el resto del año el Recinto Ferial sea reconocido como nuevo y emblemático lugar de esparcimiento y ocio ciudadano de Córdoba", puntualizan.

El PSOE aboga por cambiar el modelo de Feria, "ya que cada vez hay menos colectivos interesados en montar casetas y las subcontratan", relata el candidato del PSOE, Antonio Hurtado. "El sistema inicial de la Feria era superatractivo; los colectivos y asociaciones se hacían antes cargo de las casetas con un sacrificio enorme", apunta. "Es posible que el Ayuntamiento se tenga que plantear que la Feria tiene que costarle más dinero para que mejore; creo que merece la pena hacer una inversión en instalaciones y en forma de gestión y ayudas a las casetas para que no existan subcontratas", mantiene. "Además, el Paseo de Caballos es claramente mejorable, los protocolos contra la violencia de género y la seguridad también son muy mejorables, evitar el botellon...la Feria está prácticamente por hacer, porque se quedó en una fase que no se culminó", defiende, para insistir en que es partidario que la Feria se quede en El Arenal, "un recinto que hay que culminar, porque por ejemplo no tiene sombras".

Mientras, Ciudadanos aboga por plantar más árboles en el recinto Ferial de Elo Arenal dentro del capítulo de que en su programa está dedicado a Preservar y proteger los espacios verdes y naturales de nuestro municipio. En todo el programa con el que la plancha liderada por Jesús Lupiáñez se presenta a las municipales no hay ninguna mención al modelo de Feria que propondrían.

Desde Hacemos Córdoba insisten en que el modelo de Feria que plantea la coalición conformada por Izquierda Unida, Podemos, Más País, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo pasa por "hacer un reflexión de la misma con todos los agentes participantes, porque se está viendo que hay una caída en la cifra de casetas". No obstante, la coalición que lidera Juan Hidalgo defiende que no quiere renunciar "a un modelo público y abierto; nos sentaremos con todos los colectivos que integran la Feria para ver hacia donde podemos ir", puntualizan.

En el caso de Vox, propone adecentar El Arenal para un uso continuado dirigido al ocio. "Vamos a abanderar el Plan Feria, esa mesa de la Feria con el movimiento ciudadano, casetas tradicionales y populares y sobre todo con el mundo del caballo, Córdoba Ecuestre", señala la alcaldable por dicha formación, Yolanda Almagro. "En Vox vamos a incluir en el presupuesto municipal anual una partida específica para invertir en nuestra feria. Inversiones estructurales que irán destinadas a soterrar la luz y el agua para evitar tener que estar montando y desmontando todos los años con el gasto que esto conlleva", defiende. Para Vox, la que es la última cita del Mayo Festivo tiene que ser un referente para el mundo del caballo "como fue antaño, tenemos que dotar estas instalaciones, de estructuras y abrevaderos el recinto ferial que sirvan para el alivio de todos los caballistas que se acercan a nuestra Feria".