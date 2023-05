Propuestas para el comercio de Córdoba: Una oportunidad para ir de la mano del turismo

El comercio es uno de los sectores más importantes de la economía cordobesa, sector que se vio muy afectado por la crisis del coronavirus, tras la que inició una recuperación lenta. Esa crisis fue mayor en el comercio de cercanía, el de los barrios, tanto es así que este subsector necesitó ayuda de la administración para sobrevivir. En Córdoba capital hay más de 6.700 establecimientos comerciales. Todos los partidos que concurren a las elecciones municipales llevan en su programa medidas para impulsar el sector.

El programa del PP insiste en que "trabajaremos y profundizaremos en la coordinación de turismo y comercio para aprovechar las sinergias existentes y sentar las bases para un nuevo concepto de shopping en la ciudad, que satisfaga las necesidades de Córdoba capital y provincia en dicha materia, así como también las de quienes nos visitan, para los que conocer de cerca nuestro comercio más típico supondrá un valor añadido; especialmente, en Navidad, el mes de mayo o en torno a determinados eventos culturales. Para ello, seguiremos apoyando proyectos de dinamización turística de zonas comerciales". Asimismo, la candidatura encabezada por José María Bellido promete impulsar un Plan de Revitalización del Comercio Tradicional y de Cercanía.

Mientras, el PSOE aboga por "impulsar el urbanismo comercial de proximidad en la ciudad". ¿Y cómo lo hará Antonio Hurtado si son los socialistas quienes gobiernan con él como alcalde? Pues con la revitalización de los centros comerciales abiertos, "creando un nuevo centro comercial abierto en el distrito sur". Además de con la creación de una Escuela de de Comercio; la apuesta por el urbanismo comercial "favoreciendo la peatonalización de las áreas comerciales, el mobiliario y luminaria adecuada, el toldaje y áreas de sombra y descanso, que fomenten el tránsito de personas y la actividad comercial"; el apoyo a la digitalización del pequeño comercio y el autoconsumo energético; el refuerzo del Consejo Asesor de Comercio; el apoyoa la cooperación empresarial y la promoción del comercio de proximidad a través de eventos y bonos comerciales, y la anexión a la red de centros comerciales abiertos a la promoción turística. Hurtado también promete "promocionar el comercio de proximidad y la artesanía en la oferta turística".

Entre otras medidas relativas al comercio, Ciudadanos incluye en su programa la propuesta a los comerciantes y colectivos vecinales del desarrollo de Áreas de Promoción Económica Urbana "para mejorar y apoyar al comercio de proximidad y la implantación de nuevos negocios en nuestra ciudad", así como el impulso de estas áreas, siguiendo el exitoso modelo de los BID (Business Improvement District) en países como Alemania, Reino Unido y Suecia. El partido cuyo candidato es Jesús Lupiáñez promete asimismo seguir abordando y debatiendo con asociaciones, comerciantes y vecinos, la posible peatonalización de algunas zonas comerciales con el objetivo de dinamizar los barrios; así como el apoyo a la aprobación de la nueva ordenanza de comercio ambulante, "con el fin de lograr la aprobación de la Junta de Andalucía, facilitando así el acceso del Ayuntamiento a subvenciones para la mejora de las instalaciones de los mercadillos con nuevos puestos de servicios públicos".

Hacemos Córdoba insiste en su programa en que "Córdoba es una ciudad de servicios, de comercio con una enorme tradición en comercio de cercanía, un sector muy castigado en los últimos años, y especialmente castigado en los cuatro últimos, con las nuevas medidas del gobierno municipal. La ampliación de Zonas de Gran Afluencia Turística a toda la ciudad es una medida que agrede de forma brutal al pequeño comercio. Hacemos Córdoba quiere revertir de inmediato esta medida". La coalición de izquierdas que lidera Juan Hidalgo promete apoyo con incentivos a la formación de sectores empresariales tradicionales de la economía cordobesa (joyería, turismo, hostelería, gastronomía, construcción, cultura, comercio, transporte, industria del metal, …) sobre la rentabilidad de la sostenibilidad como inversión de futuro.

La candidata de Vox Córdoba a la Alcaldía, Yolanda Almagro, defiende que "no vamos a permitir que estas familias que nos han tratado tan bien, que llevan varias generaciones defendiendo el comercio, acaben cerrando la persiana. No podemos permitir que desaparezcan estos escaparates que dan luz a nuestros barrios, cada vez más inhóspitos sin comercio tradicional”, sentencia. Para anunciar que “vamos a plantear medidas fiscales, excepción de tasas de primera ocupación, rebajas del impuesto de actividad económica, medidas para la conciliación laboral porque si no podemos dejar a nuestros niños y mayores en los centros cívicos no podemos trabajar ni formarnos”. Además, Almagro pone el acento en el Zoco, como centro de comercio de artesanía. "Tenemos que apostar por promocionar y tomar el Zoco como un centro de artesanía a recuperar, con actividad comercial y formación para que sigamos apostando por estas profesiones y garanticemos el relevo generacional”, defiende.