El PP quiere crear un "cinturón verde" que conecte con las zonas periurbanas

El candidato del PP a la Alcaldía, José María Bellido, se ha desplazado en el cuarto día de campaña de las elecciones municipales los terrenos donde se debe construir el Parque de Levante para anunciar su apuesta por las zonas verdes "abiertas a los ciudadanos" y su compromiso en proyectar un cinturón verde en la ciudad, que no solo tenga en cuenta los parques urbanos sino también zonas perirubanas como la cantera de Las Albaidas, el Patriarca o los Baños de Popea.

Bellido, que ha plantado una encina en el "erial de jaramagos" que es el recinto el Parque de Levante por "la desidia, falta de voluntad política y capacidad de gestion del gobierno de Ambrosio", ha insistido en que "Córdoba necesita más árboles más zonas de expansión y mi promesa es hacer de Córdoba una ciudad más verde, amable, habitable y sostenible que va a contar con un cinturón verde".

El candidato del PP ha criticado que el gobierno municipal haya contado con financiación suficiente para acometer las obras del Parque de Levante y no se haya hecho. Sin embargo, su apuesta pasa por hacer de esa zona verde una realidad, además de otras como la Arruzafilla. Tanto el de Levante como la Arruzafilla "son dos grandes parques los que deberían estar hechos y no se han hecho, lo único que hay son dos bocetos mal esbozados, dos churros que no sirven".

Su apuesta, ha afirmado, es mucho más ambiciosa y por eso apuesta por un "cinturón verde" que del que formarían parte las zonas per¡urbanas como El Patriarca, los baños e Popea o las canteras de Las Albaidas. Todos esos espacios "deben esta mucho más integrados en las zonas verdes de la ciudad".

Bellido ha mostrado también su compromiso para que los parques puedan ser regados "con agua no potable".