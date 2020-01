El Salerm Puente Genil, campeón de invierno tras derrotar al Betis Deportivo (2-0)

Triunfo de muchísimo prestigio el conseguido por el Salerm Puente Genil para proclamarse campeón de invierno del Grupo X de Tercera División y presentar, si aún hacía falta, sus credenciales al ascenso. El conjunto pontano superó con merecimiento y claridad al Betis Deportivo, que llegaba siguiendo su estela en la clasificación, y ahora se queda ya a cuatro puntos de distancia, en un choque que decidió en la primera media hora y que terminó en inferioridad numérica por la expulsión de Álvaro Pérez.

El encuentro comenzó con mucho ritmo e intensidad desde el comienzo, con un Salerm siendo superior a su rival tanto en posesión como en posicionamiento táctico. Fruto de ese buen hacer llegaron las primeras ocasiones, con una internada de Migue García y un remate de Juan Delgado que detuvo Dani.

Sin embargo, las cosas se pusieron muy favorables a los rojinegros en el minuto 19, tras un gran remate de cabeza de Juan Delgado a la salida de un córner que adelantó al Salerm en el marcador. El gol dio mucha confianza al equipo local e hizo mucho daño al filial verdiblanco, que empezó a mostrarse impreciso en las entregas. La buena línea de juego cristalizó antes de la media hora, gracias a un fantástico tanto de Salva Vegas, que recogió un balón suelto en la frontal para pegarle de lujo y alojar el esférico en la escuadra de Dani.

Con el 2-0, el Betis Deportivo trató de reaccionar tímidamente y pudo hacerlo si el colegiado hubiese visto un derribo a Mizzian dentro del área pontanesa que los visitantes protestaron como penalti. El árbitro no apreció acción punible, como tampoco lo hizo poco antes del descanso tras una dura entrada de Dani sobre Juan Delgado que únicamente se quedó en amarilla pese a la petición de expulsión de los locales.

Buena defensa con diez

Tras el descanso, el filial del Betis intentó mejorar con más posesión y toque, pero enfrente se encontró a un Salerm muy bien plantado, que siguió presionando arriba sin dar ningún tipo de opción a su enemigo. El partido pudo cambiar en el minuto 64 tras ver el defensa Álvaro Pérez la cartulina roja por doble amarilla en una acción muy rigurosa, pero el Betis Deportivo no aprovechó la superioridad numérica ante un equipo pontanés que supo jugar con la ventaja, sin dar ningún tipo de opción al cuadro visitante.

El trabajo defensivo de los de Diego Caro fue impecable en todo momento, y ello impidió que los verdiblancos llegaran con peligro a las inmediaciones de la meta defendida por Cristian. Ya en el tramo final, incluso el Salerm pudo ampliar la renta por medio de Luisito, pero el marcador no se movió. No hizo falta, ya que la victoria se quedó en Puente Genil, lo que otorga el título honorifico de campeón de invierno a los rojinegros, que con 42 puntos pelearán por el play off de ascenso en la segunda vuelta.

Ficha técnica

2 - Salerm Puente Genil: Cristian; Carmona, Nuñez, Edu Chía, Álvaro Pérez, Yona, Ale Rivero, Iván Henares, Migue García (Joseca, 87’), Salva Vegas (Luisito, 78’) y Juan Delgado (Armengol, 66’).

0 - Betis Deportivo: Dani; Paul, Chiker (Rober, 27’), Visus (Meléndez, 46’), Geovanni, Paul, Rodri, Baena, Abreu, Raul, Mizzian y Julio Alonso (Calderón, 46’).

Goles: 1-0 (19’) Juan Delgado. 2-0 (29’) Salva Vegas.

Árbitro: Gutiérrez Pérez (malagueño). Expulsó al local Álvaro Pérez (64’). Amonestó a los locales Edu Chía, Migue García, Carmona y Juan Delgado, y a los visitantes Dani y Mizzian.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 en el Grupo X de Tercera División, última de la primera vuelta, disputado en el Manuel Polinario de Puente Genil ante 1.000 espectadores.