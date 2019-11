El Salerm Puente Genil sigue con paso firme en casa y derrota al Arcos (3-2)

El Salerm Puente Genil se sacó la espinita de la inesperada derrota del pasado jueves en Gerena, doblegando al Arcos (3-2) en un encuentro donde la mayor pegada y efectividad de los rojinegros decantó la balanza frente a un voluntarioso cuadro gaditano, que se vio penalizado en exceso por su falta de acierto ante la meta de Cristian, especialmente durante la primera mitad.

Tras un tempranero primer acercamiento visitante en las botas de Álvaro Vega, que desbarató el meta local, el Salerm arrancó enchufado, llevando el control y teniendo la posesión, ante un equipo arcense replegado atrás. Sin embargo, las cosas cambiaron antes del cuarto de hora, tras un centro desde la banda derecha de Iván Henares que Juan Delgado controló con maestría para perfilarse con la pierna derecha y fusilar a placer a Lebrón anotando el 1-0.

El gol hizo daño al Arcos, que se estiró y buscó la portería pontanesa. Álvaro Vega, con un libre directo que sacó Cristian, y posteriormente Rafa, que no supo aprovechar un error en una defectuosa cesión, con resbalón del meta incluido, tuvieron la posibilidad de empatar, pero más allá de eso y a pesar de los problemas en la salida de balón, el equipo de Puente Genil no solo no pasó apuros, sino que mantuvo con comodidad su dominio. De esta forma, en el minuto 37, Juan Delgado firmó una gran jugada por la banda derecha asistiendo a Salva Vegas, quien dentro del área conectó un magnífico zurdazo para subir el segundo al electrónico.

Ya en la segunda parte, el encuentro mantuvo la dinámica de la primera, con un Salerm tocando y moviendo el esférico ante un Arcos que trataba de contraatacar con peligro arriba. Salva Vegas con un remate de cabeza que sacó Lebrón a córner, pudo marcar el tercero, pero Álvaro Vega dio la réplica con un gran disparo que obligó a lucirse a Cristian.

Acto seguido, Manu Reina estrelló una pelota en el larguero, pero el duelo cambió en el minuto 54, con la expulsión del centrocampista Nacho, que dejó al Salerm en inferioridad. A partir de ese momento, el Arcos adelantó líneas con ahínco y logró acortar distancias merced a un fantástico tanto de Roberto Barba, un zurdazo inapelable desde larga distancia que limpió las telarañas de la portería pontanesa.

El 2-1 metió el miedo en el cuerpo a la afición local, pero bastó una genialidad de la delantera pontanesa para sentenciar el duelo. Migue García hizo la pared con Salva Vegas y este asistió a Luisito, quien dentro del área, ejerció de nueve puro para superar la salida de Lebrón y poner el tercero en el haber de los locales.

En los últimos minutos la zaga rojinegra se mostró inexpugnable desbaratando cualquier peligro sobre su área. Únicamente en el tiempo añadido, Maqui, de penalti, acortó distancias para los arcenses, dejando el 3-2 definitivo, un resultado que corrobora el buen momento de los pontanenses en casa para regresar a puestos de play off de ascenso.

Ficha técnica

3 - Salerm Puente Genil: Cristian; Iván Henares, Núñez, Edu Chía, Manolo Cano, Carmona, Nacho, Ale Rivero, Manu Reina (Migue García, 56’), Juan Delgado (Luisito, 63’) y Salva Vegas (Farfán, 78’).

2 - Arcos: Lebrón; Alberto Fernández (Maqui, 54’), Barba, Pedro (Durán, 91’), Joaqui, Luis, Javi, Rafa, Álvaro González (Ángel, 65’), Quintana y Álvaro Vega.

Goles: 1-0 (13’) Juan Delgado. 2-0 (38’) Salva Vegas. 2-1 (59’) Barba. 3-1 (67’) Luisito. 3-2 (89’) Maqui, de penalti.

Árbitro: Naranjo Marín (sevillano). Amonestó a los locales Nacho e Iván Henares; y a los visitantes Joaqui y Maqui. Expulsó al local Nacho (54’).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 12 en el Grupo X de Tercera División disputado en el Manuel Polinario ‘Poli’.