El Pozoalbense anuncia su primer fichaje para el curso 20-21: la japonesa Akaya Naguchi

El Pozoalbense Femenino sigue dando pasos para conformar un proyecto ilusionante para su segunda temporada en la Liga Reto Iberdrola. Tras anunciar siete renovaciones, la última la de la panameña Karla Riley, el club vallesano ha hecho oficial su primer fichaje: la japonesa Akaya Naguchi, que llega procedente del Espanyol Femenino, de la Primera División-Liga Iberdrola.

La internacional nipona vivirá su segunda aventura en España tras formar la pasada campaña parte del proyecto perico. "Se trata de una jugadora excepcional y con ella en el equipo daremos un salto importantísimo en calidad", ha indicado el Pozoalbense en su nota. No en vano, firma por una temporada a una jugadora de 24 años que ha sido habitual con la selección de Japón en categorías sub 23, sub 17 y sub 16.

Campeona dos veces de la Copa en su estancia en Japón, en los cursos 15-16, pasó por el AC Nagano Parceiro Ladies, el Inac Kobe Leonessa y el FC Jumonji Ventus. Akaya Naguchi actúa como mediocentro organizador, si bien también puede desenvolverse como volante, mediapunta o unos metros más cerca de la portería contraria. Maneja bien ambas piernas y tiene un buen desplazamiento que ayudará mucho al club de Los Pedroches en su intento de dar un salto de calidad a su nuevo proyecto.

"Le gusta intervenir en la creación del juego, pero también se incorpora frecuentemente al ataque llegando a zonas de finalización. No comete errores y tiene mucha seguridad y rapidez, y, a pesar de ser pequeña, utiliza muy bien su cuerpo", añade el comunicado del club, que insiste en que "en la hierba del Municipal veremos cómo se suceden los desplazamientos en corto y en largo, pases imposibles, los caños, los regates y los goles. Será una de las jugadoras que más expectativas generará en la Reto Iberdrola".

Por su parte, Akaya Naguchi ha dejado claro que llega a Los Pedroches con la idea de "luchar por los objetivos y el ascenso" a la máxima categoría. "Vamos a disfrutar juntos", ha insistido la jugadora japonesa, que ha agradecido "la confianza" del técnico, Manuel Fernández, para hacer posible su llegada a un club en el que también seguirá la atacante panameña Karla Riley, autora de siete goles el pasado curso y que ya ha firmado su renovación por una campaña más.

Las que no continuarán defendiendo los colores del equipo son Ohiana Aldai, Oli Oprea, Margarida Sousa, Rocío Carmona y Jordan Tuttle, según las bajas que ha hecho público la entidad en una nota. A todas ellas agradece su compromiso y profesionalidad durante el tiempo que han estado en Pozoblanco, donde ya caminan para hacer un proyecto ilusionante que mire al ascenso a la Liga Iberdrola.