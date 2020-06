Bruna Tavares, otro salto de calidad para el Pozoalbense Femenino

El Pozoalbense Femenino va muy en serio. En su segunda temporada en la Liga Reto Iberdrola, el club vallesano está decidido a dar el salto y meterse en los puestos de honor para poder pelear por el ascenso a la élite. Eso al menos es lo que reflejan los primeros movimientos de una entidad que este martes ha hecho oficial su segundo fichaje en la figura de la brasileña Bruna Tavares.

Al igual que la japonesa Akaya Naguchi, oficializada el lunes, la atacante sudamericana llega procedente de la máxima categoría, tras militar el pasado curso en el Madrid CFF. Antes, Tavares había militado en el Atlético Mineiro, el Santa Cruz y el Monroe Mustang, desde el que dio el salto al Frankin Pearce University de Rindge, de la Liga Estadounidense, su último club antes de llegar a España.

"Estoy muy contenta por representar al Pozoalbense, con el que quiero hacer grandes cosas", han sido las primeras palabras de Bruna Tavares tras confirmarse su fichaje. Natural de Belo Horizonte y de 25 años, la brasileña puede actuar en cualquiera de las posiciones del ataque, bien como referencia, mediapunta o tirada a una banda, desde donde explota su velocidad.

Tavares admite que no conoce a nadie de su nuevo club, pero "en las conversaciones que he tenido aprecié que tienen las ideas claras y muchas ganas de hacer algo grande, eso se percibe", algo que resultó clave en su elección pese a contar con "muchas ofertas". Bruna, que está haciendo el confinamiento en Barcelona, apunta que le "encanta regatear", aunque es consciente de que no siempre se puede, pero "el momento del uno contra uno es lo más, eres tú contra el mundo".

Sobre su forma de jugar señala que, pese a no tener mucha estatura, es "rápida en la banda; soy de ataque, creativa y muy competitiva". Además, Bruna Tavares recuerda que en su etapa en el club blanco fue de más a menos, lo que terminó por empujarle a cambiar de aires: "Empezamos bien y yo también, pues jugaba habitualmente, pero después de Navidad todo cambió en cuanto a resultados y actuaciones; empecé a no tener los minutos que quería, pero me voy contenta de haber estado en el Madrid CFF".

Por su parte, el técnico del Pozoalbense, Manuel Fernández, ha admitido que tienen "muchas esperanzas puestas en Bruna", al tiempo que ha insistido en que "el Pozoalbense está haciendo un gran equipo". De momento, tras renovar a parte del bloque de la pasada campaña, no hay duda de que sus dos primeros fichajes son ilusionantes y deben aportar el salto de calidad a un proyecto que quiere mirar a la élite.