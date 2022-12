La lluvia frena al Córdoba Balonmano

La borrasca Efraín, que ha dejado varios incidentes a lo largo de este martes en la ciudad, con rachas de viento incluso de 83 kilómetros por hora, ha impedido que el Córdoba Balonmano pueda entrenar en Fátima. Las goteras en Fátima siguen dejando a los equipos séniors masculino y femenino del cuadro granate sin poder ejercitarse en sus instalaciones, un aspecto que sigue latente a lo largo de los últimos años cada vez que llueve en Córdoba.

Miguel Pardo, presidente del Córdoba BM, reconoce que "el problema es que no se que es lo que ocurre, pero las cosas no se arreglan en condiciones". El Imdeco realizó las mejoras de la cubierta al inicio de la temporada pasada, pero la vida sigue igual para una entidad que vive con preocupación cada vez que llueve en la ciudad.

"El año pasado en Fátima había unas pequeñas goteras que se podían solventar con una toalla en la banda y se podía aguantar, pero ya hemos vuelto otra vez a que es imposible practicar el balonmano en Fátima porque hay innumerables goteras", puntualizó Miguel Pardo. Sin embargo, el presidente fue más allá al comentar que "Margaritas está en un estado lamentable y Ciudad Jardín es peor todavía porque ya no es solo cuando llueve. Hay una acumulación de agua en un patio, por lo que dos días después llueve aún en el pabellón y se alarga el periodo en el que no se puede utilizar".

A pesar de la escasez de agua en Córdoba durante estos meses, el presidente fue claro al comentar que es "muy duro decir desear que no llueve con la falta de agua que hay". "Esperemos que el sábado haya un paréntesis y se puede jugar el partido sin muchos problemas", expresó Miguel Pardo sobre el choque el equipo femenino debe disputar frente al Roquetas en Fátima, duelo correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la competición en el Grupo D de División de Honor Plata Femenina.

Más allá de que se pueda jugar o no el partido, el problema añadido es que se tuvieron que suspender los entrenamientos de este pasado lunes porque no se podía practicar balonmano en un pabellón repleto de goteras y con mucha humedad. Con lluvia prevista hasta el viernes, todo se complica más para una entidad que tuvo que aplazar también dos encuentros de sus equipos base del pasado domingo.

"Para entrenar en otro lado hay otros clubes que no puedes sacar para meterte tu en otros pabellones", destacó Miguel Pardo. De hecho, reconoció que "el domingo nos ofrecieron Vista Alegre para los partidos de base, pero los horarios no eran los mismos y no hubo otra opción que suspender", apuntó un presidente que entiende que "parece ser que hay pocas soluciones".