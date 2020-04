Julia Figueroa: "Espero tener otra oportunidad dentro de un año en Tokio"

Todo iba encaminado a que Julia Figueroa disputaría en Tokio sus segundos Juegos Olímpicos. Cuarta en el ranking mundial y olímpico, la cordobesa había comenzado la temporada de manera notable, distanciándose de su gran rival, la madrileña Laura Martínez Abelenda, en la carrera por el billete en la categoría de -48 kilos -en cada peso va una luchadora por país-, cuando todo se paró por la crisis mundial del coronavirus.

Los Juegos han sido pospuestos un año, al verano de 2021, y la Federación Internacional de Judo, tras suspender todas sus competiciones hasta el 30 de junio, anda analizando cuáles serán los criterios de puntuación para la nueva criba olímpica. Lo hecho hasta ahora debe contar, para no penalizar a los que ya se veían este verano en Japón... pero también lo que ocurra a partir de ahora. Toca reinventar la fórmula.

Pero mientras tanto, Julia espera tener la oportunidad de poder competir en Tokio y resarcirse de su debut en Brasil 2016, donde cayó eliminada en primera ronda. De todo esto y más, Figueroa ha hablado en una entrevista concedida al proyecto FER (Foment d'Esportistes amb Reptes), en el que está integrada desde este 2020.

La iniciativa es de capital totalmente privado impulsada por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso y tiene como objetivo ayudar a que los deportistas de la Comunidad Valenciana consigan los mejores resultados posibles. En su octava edición, engloba a 142 deportistas, entre los que tiene cabida Julia Figueroa, cordobesa de nacimiento, pero afincada en Valencia desde 2009.

"Fue una decepción, desde luego, pero de verdad, no me traumatizó especialmente. Es obvio que un evento olímpico tiene un simbolismo y una repercusión singulares; pero, en el fondo, es una competición más. Es decir, puedes caer en la primera ronda, lo que me ocurrió a mí. Lo asumí con naturalidad y sin obsesiones. Espero tener otra oportunidad dentro de un año en Tokio", ha comentado la judoca, recordando su paso por Río de Janeiro como la mayor motivación para encarar la cita de Tokio.

Una competición que había encarado con buenos resultados en este inicio de 2020, especialmente la medalla de bronce en el Grand Slam de Düsseldorf. Ese podio dio continuidad a los obtenidos el pasado año, también en la carrera olímpica, con el oro en el Grand Prix de Marrakech, tres platas (en los Grand Slam de Ekaterimburgo, Bakú y Osaka) y tres bronces (en el Campeonato de Europa, el Grand Prix de Perth y el Grand Prix de Budapest).

Julia se entrena bajo la supervisión de dos símbolos del judo valenciano y español durante los últimos años, Laura Gómez y Sugoi Uriarte, componentes del Proyecto FER como ReFERentes. "Desde luego, es una suerte contar con su experiencia y asesoramiento pero, sobre todo, ha sido una ventaja el haber coincidido con ellos como competidores en el anterior ciclo olímpico, el que confluyó en Río 2016", ha apuntado.

"Nos conocemos perfectamente, en las buenas y en las malas, y tenemos una idea muy parecida de cómo plantear los combates y las competiciones, lo cual me proporciona mucha seguridad", ha confesado la cordobesa, que ya tiene el foco puesto a un año vista, en la capital de Japón. Tal vez allí pueda empezar a emular a su ídolo, la nipona Misato Nakamura, doble medallista de bronce en los Pekín 2008 y Río 2016 en la categoría de -52 kg.