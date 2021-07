Fátima Gálvez, campeona olímpica: "Tenía la confianza de que todo iba a salir bien"

"Tenía la confianza de que todo iba a salir bien", aseguró Fátima Gálvez visiblemente emocionada tras colgarse la medalla de oro en la prueba mixta de foso olímpico en los Juegos de Tokio. Con una sonrisa de oreja a oreja y la presea de oro colgada del cuello, Fátima Gálvez atendió a Televisión Española nada más bajar del podio olímpico, para ofrecer sus primeras impresiones de un éxito que quiso dedicar a su familia y a sus vecinos de Baena, pero también a todos aquellos que han sumado durante el largo ciclo olímpico para que el rotundo éxito logrado pudiera ser una realidad.

"La final no determina la calidad de tiro que llevábamos, yo he sufrido un poco más, porque no veía el plato bien en la salida, por mi técnica de disparo, pero tenía la confianza de que todo iba a salir bien", aseguró la tiradora cordobesa, que reconoció que había vivido la final al borde del "infarto", sobre todo por su irregular inicio. Pese a ello, la remontada fue un hecho y Fátima se colgó el oro junto a Alberto Fernández: "Veníamos bien preparados y al final lo hemos conseguido".

La baenense recalcó el hecho de inaugurar el palmarés en la prueba mixta, otro motivo de orgullo para ella y su compañero. "Era la primera vez que se competía en mixto en los Juegos. Nosotros tenemos varias medallas en pruebas de la Copa del Mundo, pero no se había visto la calidad de tiro que tenemos los dos. Aquí se ha visto y el sueño se ha cumplido", indicó orgullosa Fátima Gálvez.

La baenense, muy emocionada tras un éxito que corona su envidiable palmarés, tuvo un recuerdo público para sus familiares y amigos, la gente que la ha empujado hacia el éxito durante cinco duros años de trabajo en este ciclo olímpico. "Le dedico la medalla a mi familia, a Baena, y a todos los que nos han apoyado, que han hecho posible este sueño", apuntó la cordobesa.

Junto a ella, Alberto Fernández, que destacó la sintonía con su compañera pese al mal arranque y la confianza que ambos tenían en que lograría el oro. "Hemos sido un equipo, yo me lo estaba pasando pipa compitiendo, para eso venía a Tokio, mi objetivo era divertirme y con Fátima es fácil, porque es la mejor", aseguró el madrileño, que emplazó a su compañero en la prueba mixta a la siguiente cita olímpica, en 2024: "Ahora, a seguir trabajando, y nos vemos en París juntos".