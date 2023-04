La hora de la verdad: así llegan los equipos cordobeses al 'play off' de ascenso a Segunda RFEF

Llega la hora de la verdad. Tras poner el punto y final este pasado domingo a la fase regular en el Grupo X de Tercera RFEF, ahora los equipos cordobeses tienen un reto extra: el play off de ascenso a Segunda RFEF. Para estas eliminatorias se han clasificado el Córdoba B, que se quedó sin la vía directa por la victoria final del Antoniano en Coria; el Salerm Puente Genil y el Ciudad de Lucena. Junto a ellos estará también el Gerena, que finalizó tercero. En definitiva, cuatro entidades y un objetivo común: ascender.

Horarios y eliminatorias

Tras cerrarse el domingo la fase regular, ahora es el turno de un play off en el que el segundo, el Córdoba B, se medirá al sexto, un Ciudad de Lucena que ganó al Ceuta B y se mete por cuarto año en estas eliminatorias de ascenso tras aprovechar también que el Sevilla C, cuarto, no puede jugar porque el Sevilla Atlético está en Segunda RFEF y no puede dar el salto a la categoría superior.

El derbi entre el Córdoba B y el Ciudad de Lucena arrancará en el estadio lucentino este domingo. El horario fijado por la entidad aracelitana es a las 12:00, por lo que no coincidirá con el compromiso del Córdoba CF frente al Deportivo de la Coruña en El Arcángel de este mismo día (20:00). De este modo, los seguidores cordobesistas podrían desplazarse para animar al segundo conjunto cordobesista.

Por otro lado, el Salerm Puente Genil, quinto clasificado, se cruzará en la otra eliminatoria con el Gerena, tercer clasificado. Los pontanos, a pesar de la última derrota ante el filial del Córdoba CF de este domingo, ya estaban pensando en el play off tras tener su billete apalabrado desde la penúltima jornada. La cita ante los hispalenses será este domingo a las 12:00 en el Manuel Polinario.

Tras celebrar este domingo la ida, los duelos de vuelta de estas eliminatorias se disputarán el domingo 7 de mayo en El Arcángel y en el Leonardo Ramos. Los ganadores conseguirán el pase para la siguiente ronda, donde a doble partido (14 y 21 mayo) buscarán el único billete para el choque final de campeones, que se celebrarán el 28 de mayo y 4 de junio. Tras un sorteo previo, el equipo que consiga llegar hasta aquí se medirá a un rival de los otros restantes grupos de Tercera RFEF. El que gane, ascenderá ya definitivamente a Segunda RFEF.

Precios de las entradas

Antes de llegar al duelo final, los equipos cordobeses en liza tienen un camino por recorrer. El Ciudad de Lucena, para su envite de este domingo ante el Córdoba B, ha fijado que sus abonados deben pagar 10 euros, mismo precio para la entrada en preferencia y gol. En tribuna cubierta el coste de la localidad será de 12 euros, mientras que el palco vip costará 15 euros. Por otro lado, los jóvenes (de cuatro a 12 años) deben abonar cinco euros por acceder al choque. Además, habrá venta anticipada en el bar Jardín (09:00 a 21:00) y ya el domingo en la taquilla del estadio aracelitano.

Por su parte, el Salerm Puente Genil, para su eliminatoria de este domingo ante el Gerena, tiene a la venta las localidades desde el pasado sábado en las taquillas del Manuel Polinario. Los abonados deben pagar cinco euros por acceder a este encuentro, el mismo precio que los niños (hasta los 12 años). Por otro lado, la localidad para el público en general tiene un coste de 10 euros.

Los abonados del Salerm Puente Genil tienen hasta este jueves para retirar su entrada. De no hacerlo, su localidad saldrá a la venta. Además, el club pontano premiará a los 1.000 primeros con el regalo de una gorra roja. El horario de las taquillas del Manuel Polinario es de lunes a viernes de 19:00 a 21:30 y el sábado de 11:00 a 13:30.

Precedentes

Durante la fase regular, se han disputado estas primeras eliminatorias de ascenso hasta en dos ocasiones. El Ciudad de Lucena, en la primera jornada liguera en el Grupo X de Tercera RFEF, no pasó del empate ante el Córdoba B en un partido en el que se adelantaron al inicio de la segunda mitad los celestes con un tanto del ahora lesionado Nacho Fernández y que nivelaron los blanquiverdes por medio de Pau Russo en el tramo final del mismo.

El pasado 8 de enero, en el primer duelo de 2023, el Córdoba B se impuso en El Arcángel al Ciudad de Lucena por 3-2. Calero, en el descuento, desniveló la balanza en un duelo de muchas alternativas. Diego Domínguez adelantó a los celestes, que encajaron antes del descanso dos goles de Abreu. A nueve minutos del tiempo reglamentario, Dani Espejo puso la igualada de nuevo, pero el filial cordobesista puso la puntilla en el alargue al conjunto que ya dirigía Rafael Carrillo Falete, que relevó a los hermanos Carrasco en el mes de diciembre del año pasado.

Por otro lado, el Salerm Puente Genil, en la tercera jornada liguera, visitó el Leonardo Ramos y perdió ante el Gerena por 3-2. Santos adelantó a los sevillanos en la primera mitad, pero Salva Vegas niveló el pleito en la segunda. Sin embargo, los hispalenses metieron la directa con dos goles en cinco minutos. Alan Araiza maquilló el resultado en el descuento.

Mejor resultado fue el duelo disputado en el Manuel Polinario. El 22 de enero, el Salerm venció por 2-0 al Gerena. Mario Ruiz, cuando los hispalenses jugaban con uno menos por la expulsión de Migue, marcó el 1-0 al borde del descanso y Juanfran puso la sentencia en el tiempo de descuento para deleite de la fiel afición del conjunto pontanés.

Con estos precedentes, el Córdoba B y el Salerm Puente Genil se verían las caras en el siguiente cruce. Sin embargo, las eliminatorias de play off de ascenso son otro cantar y las mismas se resolverán por puros detalles, por lo que los que estén más certeros en estos envites se llevaron el gato al agua y el pase a la siguiente ronda.