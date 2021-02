El Córdoba Futsal enlazó su quinta derrota consecutiva en su visita a ElPozo Murcia y, por tanto, se mantiene en puestos de descenso en la clasificación de Primera División. El conjunto blanquiverde, que demostró su mejoría con un buen partido, se vio otra vez penalizado por su falta de pegada ante un cuadro charcutero que tiró de sobriedad, efectividad y gran trabajo defensivo para dejar su puerta a cero, exprimiendo luego en ataque una genialidad de Rafa Santos y un par de pérdidas en la salida de su rival, la segunda ya sobre la bocina casi, para redondear un marcador con el que se acerca a la Copa de España.

Ante un equipo que acumulaba un mes sin jugar, los blanquiverdes salieron dispuestos a poner un ritmo alto, con la intención de empezar a inclinar la balanza de su lado desde el aspecto físico. Con una presión alta, la primera ocasión no tardó en llegar, si bien Juanjo estuvo muy rápido para minimizar espacios después de que la pelota le cayera a Saura. Marcel, a balón parado, y Pol Pacheco dieron la respuesta para ElPozo, pero encontraron la buena respuesta de Prieto.

La puesta en escena del Córdoba Patrimonio de la Humanidad había sido notable. Y pudo ser mejor de haber encontrado la portería murciana en dos buenas acciones de pizarra que permitieron a Juanjo lucir sus reflejos, primero ante la volea de Shimizu y luego para repeler el zurdazo seco de Boyos. Lógicamente, ese escenario no era el que se esperaban los locales, que con las primeras rotaciones dieron un paso adelante para subir la primera línea defensiva, lo que ya restó comodidad sobre la pista al cuadro de Josan González.

De hecho, un par de pérdidas en la salida, en campo propio, de Caio y Saura -el pívot se ganó la amarilla para solventar el error del brasileño-, dieron otro aire a ElPozo Murcia, que tuvo la primera clara de verdad tras una contra conducida por Pol Pacheco con apoyo en Rafa Santos que culminó con un zurdazo que mandó a córner Prieto. Acto seguido, una falta sobre Zequi colocó a los charcuteros con cuatro a nueve minutos para el descanso, situación que de partida no varió el decorado, pese al toque de atención.

Un latigazo de Ricardo Mayor que no vio salir Juanjo y casi le sorprende, y la doble respuesta murciana con el zurdazo lejano de Marcel y, sobre todo, un disparo de Felipe Valerio que obligó a Prieto a volar al ángulo, fueron la antesala del primer golpe serio. El juego de pívot que también maneja con suficiencia el conjunto de Diego Giustozzi dio sus frutos en la primera conexión con Rafa Santos, que burló con el primer control la marca de Caio para guiar la pelota a la red con una media vuelta eléctrica y casi imparable que puso el 1-0.

Quedaba por ver la reacción del Córdoba Futsal tras verse por debajo en el marcador. Y como demostrara ya ante el Movistar Inter, no bajó los brazos, ni mucho menos. Eso sí, ese punto de mayor intensidad defensiva local dificultaba sus apariciones cerca del área contraria. Lo que no impidió que con algo más de dos minutos por jugar del primer acto ElPozo hiciera la quinta, que Boyos estrelló en el cuerpo de Matteus. Un intento de Prieto, tras un avance a campo contrario, fue la última que permitieron los rojillos, que hasta pudieron subir un gol más si Leo Santana no hubiera marrado un control cuando Marcel lo había dejado solo ante el meta.

Dos errores sellan la goleada charcutera

Más allá del marcador, Josan González era consciente de que su equipo había hecho las cosas bien, con el habitual déficit de la finalización. Por lo tanto, el planteamiento para el segundo acto fue similar y la primera jugada ya marcó el plan: balón a Saura en la posición de pívot. El problema estaba en que el rendimiento en el juego sin pelota de la escuadra charcutera rozaba la perfección, convirtiéndose en un muro infranqueable. Eso, más allá de la problemática para asustar, permitía alguna que otra contra, si bien Prieto resolvió bien en dos ocasiones casi consecutivas ante Marcel y Rafa Santos.

Ese doble susto, afortunadamente sin consecuencias, no mermó los ánimos cordobesistas, que siguieron a lo suyo y hasta tuvieron una llegada muy clara que Del Moral no pudo culminar al fallar un control que lo dejaba solo ante Juanjo. Un perdón que exprimió al máximo ElPozo Murcia, haciendo bueno un fallo en la entrega de Prieto, que Fernando desde campo propio mandó a la red con una vaselina perfecta. Demasiado daño a la buena labor del Córdoba Patrimonio, que con 15 minutos por jugar dio otro paso más para tratar de meterse en el partido de nuevo.

Pero entonces apareció la precipitación y las prisas se convirtieron en un obstáculo más a sortear. Varias imprecisiones y errores no forzados en la entrega redujeron la producción ofensiva, hasta que un robo en la salida permitió una buena contra conducida por Caio y Koseky que no pudo empujar a la red Shimizu por la aparición in extremis de Leo Santana. Poco después, y tras un intento de delicatessen de Rafa Santos, fue Jesulito tras una dejada de Saura el que lo intentó, pero se encontró con la manopla al aire de Juanjo.

El partido entró roto ya en su último cuarto, con idas y venidas, provocados por los espacios crecientes, pero con definiciones normalmente lejanas, relativamente fáciles para los porteros, con mayor protagonismo para Juanjo ante el acoso cordobesista. Un empuje que se tornó en definitivo a falta de 3:32 con el juego de cinco, con Saura haciendo las veces de portero-jugador. Sin embargo, al contrario que otras veces, apenas si hubo una opción de tiro por la buena defensa murciana, que provocó incluso una pérdida de Pablo del Moral que Matteus hizo buena con el 3-0 definitivo a falta de solo 18 segundos.