El Deportivo Córdoba, un líder a base de goles

Tras su contundente victoria del pasado fin de semana ante La Garrovilla, el Deportivo Córdoba Cajasur se colocó como líder el Subgrupo 3-B de la Segunda División Femenina. El conjunto cordobés manda en la tabla por su mejor diferencia de goles con el Atlético Torcal, que también suma 12 puntos tras cuatro jornadas, si bien el equipo de Juanma Cubero tiene un balance favorable de +27 y las malagueñas de +19. De hecho, es el mejor registro de toda la categoría, superando también el +24 de Les Corts, del Subgrupo 2-B.

Parte de esa espectacular cifra se debe a lo sucedido el sábado frente al Sporting de Garrovilla, al que las cajistas superaron por un inapelable 11-1. Recordando aún ese partido, Tere Muñoz señala que el resultado fue fruto de que "todo el equipo estuvo muy unido", si bien quiso matizar que "esa cifra de once goles no significa que un equipo sea ni malo ni el otro bueno, sino que simplemente hicimos las cosas bien y las ocasiones nos entraron".

La jugadora gaditana incide en que, a pesar de los triunfos tan abultados de las últimas jornadas (1-9 al Luis de Camoens y el mencionado 11-1 a La Garrovilla), no les está resultando fácil mantener su condición de invicto: "Los resultados así suelen ser engañosos en esta categoría, donde no hay ningún equipo que sea muy bueno ni otro que sea muy malo; simplemente depende de cómo se dé cada partido y, en nuestro caso, de si nos salen las cosas o no, porque si desde el principio estamos enchufadas, seguramente hagamos los goles, que es lo que nos está pasando, generando muchas oportunidades que nos están entrando".

Buena culpa de estos registros la tiene la propia Tere Muñoz, que por segunda semana consecutiva firmó un hat trick. "Yo voy por rachas: hay veces que sí veo puerta, otras que no...", explicó la jugadora cajista, que ahora está "aprovechando esta racha, que me está viniendo muy bien, y a aparte, ya no sólo por los tres goles, sino porque sirven para que ganemos; con eso ya me quedo contenta, porque es así, y si marco uno estoy igual de feliz que si marco cinco, porque a mí lo que me gusta es ganar".

La 5 del Deportivo Córdoba afirma que, en la que es su primera temporada en el club califal, le está resultado fácil adaptarse, ya que llegó "con las cosas claras" que había aprendido durante su etapa en el Cádiz porque le están "dando mucha confianza, y eso al final en un equipo se nota, tanto la confianza del entrenador como la del resto de jugadoras". "Me encuentro súper cómoda jugando, tanto de pívot, de defensa, de ala... me da igual, me siento cómoda y, por tanto, muy contenta", continúa.

Por último, y pensando en el próximo encuentro, el domingo frente a las extremeñas de la UD La Cruz en Villanueva de la Serena, Tere advierte de que se trata de "un rival que en su casa nos va a costar mucho" porque "es un equipo que siempre aprieta y suele presionar lo más arriba posible". "De todos modos, lo bueno de esta semana es que ya estamos el grupo al completo y eso seguro que se nota en la pista, y ya tengamos enfrente a La Cruz o cualquier otro, nosotras saldremos a ganar y a tratar de sumar los tres puntos", finalizó la gaditana.