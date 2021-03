El Deportivo Córdoba, cada vez más asentado en el liderato

Con ocho victorias consecutivas, el Deportivo Córdoba ha cogido velocidad de crucero en el subgrupo 3C de la Segunda Nacional Femenina, donde es líder en solitario con 48 puntos. Esto permite al conjunto cajista disfrutar de un colchón de tres sobre el Atlético Torcal y el Alcantarilla, rival ante el que intentará seguir su racha triunfal este domingo 4 de abril (Vista Alegre, 12:30); y de 14 sobre el quinto, lo que prácticamente le otorga ya de manera virtual una plaza en el play off de ascenso.

Esa quinta plaza la ocupa precisamente La Algaida, su última víctima (2-4), en un partido con papel destacado para África Lozano. "Fue un partido muy difícil, cosa que ya sabíamos porque el año anterior ya nos pusieron las cosas súper complicadas. Empezamos bien el partido pero en dos minutos hubo algún desajuste que ellas aprovecharon para hacernos dos goles; pero ya en la segunda parte supimos reponernos y cambiar el chip para conseguir la victoria", recordó la joven jugadora blanquiverde.

La cordobesa, que marcó dos de los cuatro goles (el primero y el tercero), no oculta su satisfacción por este doblete, reconociendo que se encuentra "bastante bien" desde que volvió de su lesión: "Poco a poco he ido ganando confianza. Trato de aprovechar los minutos que Juanma Cubero me da, pero siempre pensando en el equipo y en poder ayudar lo máximo posible. Mis goles fueron gracias a dos jugadas de Rocío, pero al fin y al cabo insisto en que el mérito es de todas".

La remontada del Deportivo Córdoba Cajasur se fraguó en una soberbia segunda parte en la que revirtió el 2-0 del descanso, una reacción tras el paso por vestuarios donde surtieron efecto las instrucciones de Juanma Cubero. "Si te soy sincera, no fue una charla como las típicas en las que nos habla de tácticas; fue más bien al contrario, animándonos y diciéndonos que el partido no estaba terminado, que cambiáramos, que la situación aún se podía remontar y así llevarnos los tres puntos", desvela África.

La siguiente cita de las cajistas será este domingo a partir de las 12:30 frente al Alcantarilla, un adversario que es "uno de los principales rivales por el ascenso, sin duda". "Es un equipazo, y además, en los años que llevo, si mal no recuerdo, sólo hemos conseguido arañar un empate, ya que todos los demás partidos los hemos perdido", comenta la jugadora, consciente de que "el domingo vendrán a por todas y, sobre todo, tras empatar frente a la UD La Cruz este último fin de semana (3-3), pero nosotras por eso no nos tenemos que asustar e iremos con todo, como llevamos haciendo toda la temporada".