El Deportivo Córdoba reacciona a tiempo ante La Algaida y mantiene su liderato (2-4)

Suma y sigue para el Deportivo Córdoba, que enlazó su octava victoria consecutiva en su visita a Archena ante La Algaida para continuar en lo más alto de la clasificación del subgrupo 3C de la Segunda Femenina y dar un paso casi definitivo hacia su presencia en el play off. De paso, el conjunto blanquiverde borró de un plumazo el mal sabor de boca que le dejó el 5-0 encajado la pasada temporada en tierras murcianas.

La primera mitad fue intensa a más no poder, y fue la visitante Inma Sojo quien abrió las hostilidades con un latigazo que estrelló en el poste. No tardó en llegar la réplica de La Algaida, con un balón que llegó a los pies de Beltri, y que no supo definir ante Ceci. A renglón seguido de nuevo la fortuna dio la espalda al equipo de Juanma Cubero, que vio cómo la madera volvía a interponerse en su camino, en esta ocasión tras un balón largo de Celi que remató de primeras Neiva. Instantes después lo intentó Rocío, tras un robo en media pista.

Llegado el ecuador de este primer periodo el cuadro murciano intensificó su presión sobre el área cordobesa, y ahí comenzó el recital de Ceci. Primero solventó un mano a mano con Paula. Un minuto después fue Patri quien puso a prueba los reflejos de la portera jienense, primero con un disparo desde dentro del área y posteriormente con un chut a la media vuelta que la guardameta cajista salvó con un pie abajo. Pero en una de estas llegadas fue Beltri quien, ahora sí, estableció el 1-0 en el tanteo con un disparo abajo.

Sin tiempo para asimilar este nuevo escenario, un desajuste defensivo del Deportivo Córdoba propició un contraataque en el que Julia asistió a Carla para empujar a puerta vacía el 2-0. El equipo califal reaccionó asomándose por las inmediaciones de Ana con disparos desde media distancia. El partido se convirtió en un intercambio de llegadas, destacando un chut raso de Rocío que se marchó por poco y un disparo al poste de Julia.

El paso por vestuarios le cambió la cara al equipo de Juanma Cubero, que tomó las riendas del choque y empezó a mostrar su mejor versión. Primero lo probó Inma con un disparo raso que se marchó fuera. Seguidamente un robo de África acabó en los dominios de Tere, que chutó a la cruceta, y poco después fue de nuevo Tere quien puso a prueba a Ana. Y cuando el agobio estaba siendo más asfixiante, el conjunto cajista encontró el premio del gol tras un jugadón de Rocío, que asistió a África para que batiera a Ana.

Este tanto inyectó una dosis de confianza a las cordobesas, que siguieron avasallando a las locales. Lo intentó Rocío desde media distancia, y más tarde África tras una buena jugada individual. Poco después, una falta escorada ejecutada por Lau obligó a intervenir nuevamente a la meta murciana, decisiva también en un mano a mano con Inma. Y como quien la sigue la consigue, el Deportivo Córdoba puso las tablas en una recuperación tras presión en toda la pista que Lau se encargó de convertir en gol con un disparo ajustado.

El Deportivo Córdoba había conseguido lo más difícil, nivelar un tanteo adverso, pero eso no era suficiente para un equipo insaciable que se había lanzado a por la victoria. En una nueva subida de Rocío, la espejeña habilitó a Lau, que esta vez no consiguió rematar la faena. La propia Lau pudo culminar la remontada en un mano a mano, pero Ana lo evitó. En una jugada lateral, Neiva encontró el desvío de una defensa que casi se convierte en autogol, pero la portera local respondió a tiempo. La mejor noticia para las cordobesas era que Ceci estaba pasando desapercibida, aunque sí hizo acto de presencia para anticiparse a Clara Ayensa en un contraataque.

Y como en un calco del primer tanto, pero por la otra banda, una buena subida desde su campo de Rocío generó superioridad en ataque de las cajistas, resuelto con un pase a África que certificó su doblete personal y ponía en ventaja por primera vez a las cordobesas. A tres minutos para la conclusión, La Algaida empezó a jugar de cinco tratando de rescatar un punto, pero la ordenada defensa cajista se mostró infranqueable. De hecho, fue Ceci quien dispuso de dos intentos para haber finiquitado el choque desde su portería.

Quien sí encontró el camino del gol fue Inma Sojo, tras una recuperación del equipo y, aprovechando el desorden defensivo de las locales, con una vaselina que se alojó en el fondo de la red dejando el encuentro visto para sentencia. Con todo decidido, La Algaida intentó un último arreón, pero apenas Carla puso en apuros a Ceci con un disparo cruzado. Con esta victoria, el Deportivo Córdoba mantiene su liderato del subgrupo 3C con 48 puntos, cuatro de ventaja sobre su próximo rival, el Alcantarilla (que este domingo recibe a la UD La Cruz), y seis sobre el Atlético Torcal (que visita al filial de Torreblanca en Melilla).

Ficha técnica

2 - La Algaida FS: Ana García, Clara León, Patri Ortega, Susana López y Carla Ayensa -cinco inicial-, Sonia Palencia, Cris Hernández, Julia Sao Thiago, Mari Gómez, Cristina Beltri, Paula Ruiz y María Valverde.

4 - Deportivo Córdoba: Ceci Moreno, Neiva Cano, Celi Calderón, Inma Sojo y Rocío Gracia -cinco inicial-, Ana Rodríguez, Marixu Romero, Tere Muñoz, Marta García, Ana Haro, Lihuen Valcarcel, Lau Fernández, Rocío Gracia y África Lozano.

Goles: 1-0 (12') Cristina Beltri. 2-0 (14') Carla Ayensa. 2-1 (23') África Lozano. 2-2 (30') Lau Fernández. 2-3 (33') África Lozano. 2-4 (38') Inma Sojo.

Árbitros: Ramón Martínez Martínez y Manuel Hidalgo Martín (murcianos). Amonestaron a la jugadora visitante Lau Fernández.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del subgrupo 3C de Segunda División disputado en el Pabellón Joaquín López Fontes.