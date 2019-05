El Córdoba salva la categoría en División de Honor Cadete con un triunfo ante el Sevilla

Concluyó la competición en la División de Honor Cadete, una jornada a la que ya llegó el Séneca descendido pero a la que el Córdoba llegaba pendiente de la salvación. Los blanquiverdes llegaban con tres puntos sobre el descenso que cerraba el 26 de Febrero, pero con el goal average particular perdido, por lo que como mínimo necesitaban hacer el mismo resultado que ellos para no llevarse una sorpresa desagradable. Con todo, el Nervión y el Sanluqueño también entraban en la pelea y fueron finalmente los gaditanos los que acompañan al Linares, el Maracena y el Séneca en el descenso. Los rojinegros, para cerrar la temporada, cayeron derrotados en su visita al Maracena (3-0).

Un triunfo ante el campeón que vale la salvación

El Córdoba tuvo que esperar al tramo final de su último encuentro de la temporada para certificar la permanencia en la categoría. No era fácil, el rival, el campeón de Liga, un Sevilla ante el que los blanquiverdes tenían que puntuar sí o sí si no querían estar pendientes de otros resultados. La empresa no fue fácil, aunque la reacción cordobesista es digna de todo elogio y mereció el premio final, un triunfo ante el campeón y una salvación sin tener que mirar a nadie.

El primer periodo resultó igualado, con pocas ocasiones, aunque eso sí, en el tramo final, Rubén dispuso de una clara que detuvo el meta local, y Cantarero no acertó en el lanzamiento de un penalti que también detuvo el meta Ismael.

En el segundo periodo el Sevilla dio un paso adelante ante un replegado Córdoba que buscó en el contragolpe su mejor arma. De esta forma, Manu avisó antes de que Dani Escribano, de vaselina, inaugurara el marcador.

Cantarero tuvo la oportunidad de doblar la ventaja, pero fue el Sevilla el que en apenas cuatro minutos dio la vuelta al marcador. La reacción blanquiverde fue inmediata. No le quedaba otra. Manu, aprovechando el rechace a una falta lateral igualó la contienda dos minutos después. La tuvo Miguelito instantes después para darle la vuelta al marcador, pero detuvo el meta local. El Córdoba, ante un Sevilla volcado por el triunfo, acertó en su último contragolpe, ya en el descuento, para dar forma a un triunfo que le permitía escuchar el pitido final con la tranquilidad de la permanencia.

Ficha técnica

Sevilla: Ismael; Mancheño, Calero, Darío, Ángel, Marcelo, Hormigo, Juanlu, Álex, Carlos y Josemi. También jugaron Ortiz, Manzano, Zule, Curro, Gallardo y Navarro.

Córdoba: Barea; Miguelito, Álex Muñoz, Óscar Ruiz, Ruben, Sergio Estepa, Óscar Cantarero, Borja, Rodri, Manu y Juan Ignacio. También jugaron Mario, Raúl Mesa, Fran Estela, Hugo, Dani Escribano e Isaac.

Goles: 0-1 (59’) Dani Escribano. 1-1 (77’) Gallardo. 2-1 (81’) Gallardo. 2-2 (83’) Manu. 2-3 (90’) Manu.

Árbitro: Tejado Gutiérrez. Mostró cartulina amarilla a los jugadores visitantes Borja, Rubén y Juan Ignacio.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 en División de Honor Cadete disputado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.

El Séneca se despide con una nueva derrota

El Séneca cerró la temporada y su paso por la categoría con una nueva derrota, en esta ocasión ante otro de los descendidos, el Maracena, equipo que se adelantó muy pronto en el marcador. Los rojinegros, antes de la sentencia local, tuvieron sus ocasiones para haber igualado.

Ficha técnica

Maracena: Pablo Izquierdo; Vicente, Dani, Chaves, Torres, Jean Pierre, Pablo Cortés, Himar, Cantal, Garay y Javi. También jugaron Fernando, Víctor, Gustavo, José Anmtonio, Maldonado y Antonio.

Séneca: Arenas; Arias, Quique, Perales, Álvaro Rosa, Nando, Rayo, López, Alberto, Ballesteros y Alvarito. También jugó Christian.

Goles: 1-0 (12’) Pablo Cortés. 2-0 (85’) Pablo Cortés. 3-0 (90’) Cantal.

Árbitro: Bewernick Galayo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 en División de Honor Cadete jugado en la Ciudad Deportiva de Maracena.