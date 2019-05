El Córdoba vence al Linares (2-0) y mantiene esperanzas de permanencia

La penúltima jornada en la División de Honor Cadete se cerró con un nuevo triunfo del Córdoba, el segundo consecutivo, que deja a los blanquiverdes con esperanzas de poder conservar la categoría. Los cordobesistas se impusieron al Linares (2-0) en un duelo igualado en su primera mitad, que se resiolvió tras el descanso con los goles de Rodri y Manu Villanueva. Por su parte, el Séneca, ya descendido desde hace varias jornadas, no pudo con un Sevilla que ya es campeón de Liga y que se impuso en el Enrique Puga (0-4).

El Córdoba llega vivo a la última jornada

El Córdoba derrotó al Linares con dos goles en el segundo acto y dio un paso vital de cara a su permanencia. Los blanquiverdes encadenaron su segundo triunfo consecutivo y llegarán a la última jornada con un colchón de dos puntos sobre el descenso.

Pero los cordobesistas, que visitarán al ya campeón, el Sevilla, necesitarán ganar si también lo hacen los tres equipos que marchan por debajo –el Sanluqueño, el Nervión y el 26 de Febrero–, ya que el punto no les valdría porque salen perjudicados en el cuádruple empate. Si alguno de ellos no vence, el CCF estaría automáticamente salvado aunque no puntuara ante el Sevilla.

Ficha técnica

Córdoba: Barea; Miguel Ángel, Álex Muñoz, Óscar Ruiz, Rubén, Sergio Estepa, Óscar Cantarero, Borja, Rodri, Manu Villanueva y Juan Ignacio. También jugaron Raúl Mesa, Antonio, José Marín, Hugo, Fran Estela, Álex Merino y Dani Escribano.

Linares: Dani Palacios; Dani García, Raúl, Vladimir, Álvaro, Omar, Adrián Segura, Pablo, Luis Marín, Javi Muñoz y Heredia. También jugaron Raúl Jiménez, Madueño, Diego, Barrios, Julio Campos, Dani Muñoz y Lucas.

Goles: 1-0 (58’) Rodri. 2-0 (70’) Manu Villanueva.

Árbitro: Fernández Rodríguez (Granada). Mostró cartulina amarilla a los jugadores locales Sergio Estepa y Borja; y a los visitantes Dani García y Julio Campos.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29 en División de Honor Cadete disputado en la Ciudad Deportiva.

El campeón derrota al Séneca en el Puga

El Séneca cerró la temporada como local con una derrota ante el ya campeón, el Sevilla. Los rojinegros encajaron un tempranero tanto que ya marcó el devenir del encuentro. El conjunto hispalense dobló su ventaja a la media hora y sentenció ya en el segundo acto.

Ficha técnica

Séneca: Arenas; Arias, Quique, Perales, Camilo, Álvaro Rosa, López, Ricardo, Alberto, Alvarito y Saúl. También jugaron Fernando García, Reus, Miguel, Paquito y Raúl.

Sevilla: Ismael; Ángel, Jesús, Luis, Juan Carlos, Marcelo, Hormigo, Sánchez, Álex, Diego y Josemi. También jugaron Rubén, Adrián, Muñoz, Darío, Rueda, Carlos Álvarez y Carlos Calero.

Goles: 0-1 (4’) Álex. 0-2 (29’) Josemi. 0-3 (58’) Josemi. 0-4 (81’) Diego.

Árbitro: Aguilera Morales. Mostró cartulina amarilla al jugador local Álvaro Rosa;y a los visitantes Luis y Hormigo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29 en División de Honor Cadete disputado en el Enrique Puga.