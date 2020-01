Macario: "El equipo debe ir sin ningún miedo"

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad continúa su particular cuesta de enero, en este inicio de la segunda vuelta, este sábado en la pista del líder, el Movistar Inter (Jorge Garbajosa, 18:30). Una cita de enorme "dificultad" que, sin embargo, Macario tiene claro que su equipo debe afrontar "sin ningún miedo", como paso previo a intentar conseguir algo positivo.

"En este tipo de partidos, el equipo debe ir sin ningún miedo. Sabemos la dificultad que tiene jugar ante el líder en su cancha, y estamos decidido plantear un partido atrevido, valiente, porque no tenemos nada que perder. Vamos a ser valientes los 40 minutos", comentó el técnico blanquiverde, que insistió en que "no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar".

"Tienen también sus debilidades, han dejado escapar siete puntos en su feudo y vamos a salir sin complejos para intentar hacerle cosquillas donde creemos que es vulnerable. Queremos ser valientes más allá del resultado, porque da igual perder por uno que por cuatro", continuó el cordobés, que no cree que el prematuro adiós en la Copa de Rey les afecte, más que "para salir más enchufados todavía, porque saldrá con muchísimas ganas para lavar su imagen".

Ante un enemigo del potencial del madrileño, que manda al frente de la clasificación con tres puntos de colchón sobre el Barça, Macario entiende que "si se le hace correr y se le interrumpe la posesión de balón con juego de cinco, podemos cortarle el torrente ofensivo que tiene". "Espero que hayamos aprendido la lección del partido de ida, al menos en mentalidad; vamos a salir sin complejos y yendo a por el partido, intentando hacernos acreedor a un buen resultado", sentenció.

Con la vista ya más allá del choque ante el Inter, el preparador del Córdoba Patrimonio empieza a hacer ya sus cuentas para la permanencia. "Las previsiones que hemos hecho hablan de diez puntos más, porque con 24 o 25 puede ser suficiente; es ganar tres partidos y parece que no es mucho, pero ya vemos cuánto cuesta ganar. Vamos a intentar esta semana hacernos con los tres primeros", argumentó.

El mensaje de ir partido a partido

Eso sí, Macario advierte que el campeonato "es muy largo" y confía en que las derrotas en esta fase inicial de la segunda vuelta en la que toca medirse a los grandes de la liga no afecten "porque sabemos que tenemos muchos partidos para conseguir ese número de puntos, sin lapidar ninguna posibilidad".

"No lo fiamos todo al tramo final, sino que cada fin de semana es una oportunidad única para sumar tres puntos. Pensar en eso podría contagiar a la plantilla de una sensación de conformismo y no tendría mucho sentido. Vamos a intentar conseguir esos puntos cuanto antes. No lo fiamos todo al final -será la hora de medir fuerzas con los equipos de la zona baja- porque sería jugárselo todo a una moneda", finalizó Macario.