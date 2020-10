El técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, Josan González, se mostró contento con el trabajo de su equipo en Antequera, donde el cuadro blanquiverde inauguró su casillero de puntos, aunque quizás mereció más que el empate sumado. "Empezamos fuerte y ellos eran sabedores de la importancia del partido", apuntó el técnico de Puente Genil, que vio a los suyos a un nivel "altísimo, con muchas llegadas". "Quizás hemos bajado un poco tras recibir el gol pero sin dejar de buscar la portería contraria", agregó Josan.

El técnico se felicitó porque su equipo tuvo el peso del partido. "En el segundo tiempo hemos sido totalmente dominadores, quizás con menos ocasiones, pero no nos han rematado a puerta y hemos estado muy tranquilos", valoró Josan, que por poner una pega a su equipo señaló la falta de precisión a la hora de definir. "Lo que se trabaja es en generar las ocasiones. En pretemporada hemos hecho muchos goles y la semana pasado también hicimos cinco. Es una cosa puntual, hay que mejorar la toma de decisiones o la contundencia en los metros finales, pero estamos tranquilos, el problema sería no haber tirado a portería. Al final vamos a meterlas seguro", comentó al respecto.

Con el primer punto ya en su haber, Josan valoró lo que significa empezar a sumar, si bien no dejó pasar el hecho de que su equipo mereció más. "Hubiera sido mucho mejor tres, pero se agradece a nivel anímico el que los jugadores no se vean abajo en la tabla. Es importante ir sumando puntos, rascar todo lo que podamos fuera y que no se vayan muchos de Vista Alegre", apuntó el pontanense.

Ahora, al Córdoba Futsal le esperan dos duelos muy exigentes, el sábado ante el Barça y entre semana con la visita al Peñíscola. Esos duelos los afronta el equipo blanquiverde con ambición y a la espera de poder repartir los esfuerzos. "Tenemos un profesional como la copa de un pino que es Juanda, que regula las cargas de trabajo de manera genial", apuntó Josan sobre su preparador físico, para agregar que "ahora, entre comillas no entrenamos, preparamos los partidos con poco físico".

"Ante el Barça tenemos que buscar los tres puntos con nuestras armas", indicó el técnico de cara al próximo compromiso, sin olvidar que "esto no para y el martes tenemos un viaje para afrontar un partido ante la revelación del campeonato y tendremos que ir también a ganar". Un choque, el de Peñíscola, para el que el Josan espera poder contar ya de nuevo con el capitán Manu Leal.