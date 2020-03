Josan González ya ha tomado mando en plaza. El nuevo técnico del Córdoba Futsal ha sido presentado en Vista Alegre, el pabellón donde tendrá que conseguir la misión para la que ha sido contratado, dejar al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en la Primera División del fútbol sala español.

El técnico de Puente Genil se ha mostrado cauto y realista en su puesta de largo, al reconocer que "no existe en el deporte una varita mágica para cambiar algo de manera radical" y que conseguir el objetivo de la permanencia debe ser "una cosa de todos y creo que de la única manera es así, entre todos, entre el cuerpo técnico, la afición, de la que necesitamos el apoyo en los partidos que quedan en casa, y de cada uno de los jugadores".

A sus nuevos pupilos, el técnico les ha dicho que "con lo hecho hasta ahora no da y que hace falta un poco más", si bien reconoce que todavía no sabe "dónde o cómo, porque acabo de aterrizar, pero voy a dar mi mejor esfuerzo para que esta ciudad mantenga la llama del fútbol sala en Primera División".

El nuevo técnico del Córdoba Futsal ha asegurado que el fichar por el club blanquiverde ha sido "una decisión muy fácil en lo deportivo porque estoy en mi ciudad, en Primera, y con el objetivo de mantener al equipo en Primera", por lo que considera que era "el momento idóneo de asumir el reto, de dar el paso al frente".

El pontanés, que asegura que habló con Maca tras su destitución, ya que lo considera un amigo, expuso que ha visto a los jugadores "muy predispuestos, les he dicho que si estoy aquí es porque tengo confianza ciega en que la plantilla tiene capacidad para sacar adelante la situación".

Para ello, González es consciente de que tendrá que varias cosas. "Voy a hacer hincapié en el juego ofensivo, intentar dar un criterio claro y sobre todo ser muy disciplinados. En las cosas que son de querer, no podemos fallar. Ni en correr, ni en ir para atrás o llegar al segundo palo. Si no fallamos en eso, que creo que es algo más mental que técnico-táctico, vamos a sacarlo adelante", aseguró el de Puente Genil, que ha pedido además un paso adelante de los jugadores con más experiencia. "Espero más de todos, pero Shimizu tiene que dar más; Giasson, por ejemplo, tiene que ser importante dentro del equipo, y Cristian Cárdenas, por su perfil de pívot zurdo, también nos tiene que dar un poco más. Son jugadores con experiencia y roles específicos que no nos pueden fallar. Quedan dos meses de un sacrificio enorme. Si queremos salvar el equipo hay que dar el 120%", dejó claro.

García Román confía en la salvación

Junto al nuevo técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad comparecieron el presidente del club, José García Román, y el director deportivo, Rafa García. El máximo dirigente del club lamentó que "esto es el deporte y los resultados mandan", por lo que "decimos adiós a la época de Maca en el equipo agradeciéndole los servicios prestados, pero el objetivo es la permanencia, van pasando jornadas y no llegaba la victoria y hemos tenido que tomar la decisión".

Una vez asumido el riesgo del cambio, el presidente aseguró que no tenía duda de que "José Antonio es la persona ideal para hacerse cargo del equipo; todo el club está a muerte con él para conseguir la salvación, que es el objetivo del club en este primer año en Primera División".

En la misma línea se expresó Rafa García, que quiso también agradecer a Maca su labor, ya que el club "no sería lo que es sin su ayuda". Con todo, el director deportivo se mostró convencido de que "Josan es el mejor que podía venir, por el conocimiento de la plantilla y por su experiencia en un club como ElPozo Murcia".