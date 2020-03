Rafa López refuerza la portería del Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal ya tiene nuevo portero. Después de semana y media ejercitándose con el grupo, el meta Rafa López se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del conjunto blanquiverde, que suple así la baja de larga duración de Cristian Ramos. El linarense llega a préstamo por el Jaén Paraíso Interior, con el que dio el salto a Primera División el pasado verano.

Rafa López (Linares, 1997) completa así la portería del equipo que dirige Josan González, que en su antepenúltimo partido liguero ante ElPozo Murcia perdió por lesión a Cristian Ramos -se recupera ya de la operación de ligamentos de su rodilla- y Nono Castro, baja por una fractura en el segundo metatarsiano de su mano derecha. Esto había dejado, primero a Macario y luego a su relevo en el banquillo, con Gonzalo como único portero apto.

El nuevo meta del Córdoba Futsal llega avalado por su rendimiento en el Mengíbar, con el que perdió la final por el ascenso precisamente ante la escuadra cordobesista la pasada campaña. Con el cuadro rojillo disputó en el curso 18-19 un total de 32 partidos como titular, convirtiéndose en uno de los artífices de la notable campaña de un equipo que peleó hasta el final por dar el salto a la máxima categoría.

Sin embargo, su aterrizaje en Primera División no ha sido fácil, dado que en el Jaén Paraíso Interior no ha tenido protagonismo por el buen hacer de los otros dos cancerberos con los que cuenta Dani Rodríguez: Fabio y el brasileño Roberto Gozi. Ahora peleará por la titularidad con Gonzalo a la espera de la recuperación de Nono, al que el parón obligado por la crisis del coronavirus puede venirle bien para acelerar su vuelta.

Ante esta situación, Rafa López no dudó en aceptar la propuesta del club blanquiverde, donde espera "aportar mucho trabajo para la consecución del objetivo". "No estaba contando con muchos minutos en la categoría, por lo que afronto esta etapa como un gran reto. Toca luchar hasta el final por dejar a Córdoba donde por méritos propios merece, que no es otro sitio que la Primera División", ha comentado el nuevo jugador cordobesista, que será presentado oficialmente la próxima semana.