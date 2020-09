Al margen de la gran alegría por la victoria cosechada en la final de la Copa de Andalucía ante el Jaén Paraíso Interior, la peor noticia del fin de semana para el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad fue la lesión de Alberto Saura. El pívot murciano acabó el choque ante el Betis Futsal de semifinales con un pinchazo muscular en el aductor de su pierna izquierda, lesión que le impidió disputar la final y que le convierte en duda para el inicio liguero.

El club cordobés realizará este lunes pruebas al jugador de La Unión, para determinar el alcance exacto de la lesión muscular que padece el pichichi de la temporada blanquiverde.

Y es que Alberto Saura se ha convertido en apenas un par de meses en el club en la auténtica sensación y referencia ofensiva del equipo que dirige Josan González. Nueve goles logró el murciano en los seis partidos de preparación del Córdoba Futsal, a los que sumó uno en la semifinal de la Copa de Andalucía ante el Betis Futsal.

Aunque Saura podría haber forzado para jugar la final en Baena, el cuerpo técnico del conjunto cordobés prefirió no arriesgar lo más mínimo, con el objetivo que el pívot pueda estar bien, si las pruebas médicas no indican una lesión importante, para el debut liguero del próximo fin de semana, precisamente ante el Betis. Ahí ya no habrá pruebas que valgan y el concurso de Saura es indispensable para que el Córdoba Futsal pueda partir con todas las garantías en su segundo curso en la máxima categoría del fútbol sala español.