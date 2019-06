El Córdoba CF Futsal cubrirá sin problemas su inscripción en Primera División

El Córdoba CF Futsal se inscribirá en la Primera División de fútbol sala sin mayores problemas. El cuadro cordobés ha recibido la buena nueva que el Córdoba CF ha efectuado ya el pago de los 60.000 euros que el club de El Arcángel debía al de Vista Alegre en concepto de patrocinio del curso que acaba de finalizar. Una operación que será efectiva en un par de días, cuando se cumplan los trámites bancarios pertinentes. Con ese importe, el equipo que preside José García Román cubrirá sin problemas los 51.350 euros que la Liga Nacional de Fútbol Sala exige a los clubes para formalizar su participación en la élite.

La buena nueva ha llegado en una jornada frenética para los héroes del ascenso, que han comenzado la mañana con la recepción en el Ayuntamiento por parte de José María Bellido, recién elegido alcalde de Córdoba. Más tarde, ha sido el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, el que ha recibido a los blanquiverdes, en un acto en el que también ha participado el consejero de Educación y Deporte del gobierno autonómico, Javier Imbroda.

Tanto Bellido como Repullo, y más tarde Imbroda, han prometido a la entidad que preside José García Román que contarán con el apoyo necesario para competir con garantías en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

En la recepción en el Ayuntamiento, el regidor ha asegurado que "tenéis mi compromiso como alcalde y el de todo el equipo de gobierno de la ciudad de que el Ayuntamiento va a estar junto a vosotros, de verdad, porque os lo merecéis".

En ese sentido, el que fuera durante más de dos décadas entrenador de baloncesto a primer nivel, Javier Imbroda, ha comentado que entiende "a la perfección la sensación que ahora tenéis tras un ascenso, que es una experiencia maravillosa y también la inquietud de qué pasará en la siguiente temporada". Con todo, el consejero de Educación y Deporte les ha animado a "defender lo que habéis hecho sin complejos" pues "vais a jugar contra los mejores del mundo porque estáis entre ellos, así que tenéis que tener respeto máximo pero ir a competir sin complejos".

Antonio Repullo, por su parte, ha querido destacar que "estamos con vosotros tras el gran éxito que habéis conseguido, pero igualmente de no haberlo logrado había que estar con vosotros por cómo lo peleasteis y por lo que habéis conseguido despertar entre los cordobeses".

Almuerzo posterior con León

Con todo, la buena noticia de ese pago del Córdoba CF se ha confirmado después de las recepciones oficiales. El presidente del club de El Arcángel, Jesús León, ha almorzado con la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores del Córdoba CF Futsal en un conocido restaurante del casco histórico de la ciudad.

En dicho acto, García Román ha recibido la buena nueva que ya barruntaba horas antes, cuando aseguró que "no he mirado la cuenta para saber si ha llegado el pago, que además eso tarda unos días, pero tenemos la palabra del club y no puedo tener dudas de que así será".

El cuadro cordobés abonará los 51.350 euros de inscripción antes del 28 de junio y completará un presupuesto en torno a los 450.000 euros

El presidente del conjunto cordobés reconoce que ese pago es un alivio, que les permitirá salvar el escollo de la inscripción, cifrada en 51.350 euros, y con límite el 28 de junio, para centrarse ahora en cerrar los patrocinios que completen un presupuesto que se moverá en el entorno de los 450.000 euros.

En ese sentido, García Román ha comentado que se están "moviendo con diferentes empresas y la recepción por parte de las empresas está siendo positiva pero no cabe duda de que este primer dinero era difícil cerrarlo con la escasez de tiempo que teníamos".

El presidente del Córdoba CF Futsal ha abierto las puertas del club a todo colectivo interesado en su proyecto. "Todo el que quiera sumarse al proyecto tiene las puertas abiertas. La provincia ya nos apoyó con Itea y hay varias empresas de la provincia interesadas", ha recordado García Román, que ha confirmado también que "una de ellas podría ser el patrocinador principal".

Agradecido a Martín Torralbo

Al dirigente del Córdoba CF Futsal también se le ha cuestionado por la situación de la Diputación de Córdoba, que aún no ha recibido al club. En ese aspecto, el cordobés se ha mostrado "tremendamente agradecido a Martín Torralbo, que ha cumplido siempre y le hemos tenido cerca siempre que le hemos necesitado", algo que no puede decir sobre el Imdeco, cuya gestión de las subvenciones prometidas ha complicado de manera importante la economía del club esta temporada.

García Román ha explicado que "la Diputación no se ha constituido todavía y él consideraba que siendo saliente no tenía que colgarse la medalla", por lo que "si los nuevos nos invitan, nosotros estamos encantados de asistir porque estamos muy agradecidos tanto al Ayuntamiento como la Delegación de Gobierno por estos actos tan bonitos que nos han brindado".