Chispi cumple 200 partidos en Liga Asobal

El choque que el Ángel Ximénez-Avia disputó este pasado miércoles en el Huerta del Rey de Valladolid tuvo un protagonista especial en la figura de Juan Antonio Vázquez 'Chispi', que cumplió 200 partidos en Liga Asobal, después de 11 temporadas compitiendo en la máxima categoría del balonmano nacional.

"Lo primero que uno piensa cuando cumple los 200 partidos en Asobal es que es una alegría inmensa y una satisfacción. Es la recompensa al trabajo de muchos años. Cuando uno echa la vista atrás, piensa en lo que esperaba de su carrera. Yo ni mucho menos pensaba en llegar a 100, 200 ó 300 partidos. Sólo pensaba en disfrutar el día a día de una competición como la Asobal a la que cuesta mucho llegar y mantenerse", explicó el lateral izquierdo del cuadro de Puente Genil.

"Esta cifra quiere decir que, a lo largo de muchos años, hay gente que piensa que has hecho las cosas bien para contar contigo en sus proyectos. La cifra es un indicativo de cumplir las expectativas puestas en mí", comentó el sevillano, que debutó a los 25 años en la Asobal de la mano del Almería. Tras jugar dos años en Antequera, uno en Granollers y uno más en Puerto Sagunto, Chispi encontró su hogar deportivo y la estabilidad en Puente Genil, donde cumple ahora su sexta campaña.

El primera línea ha crecido de forma paralela al Ángel Ximénez-Avia, pues desembarcó en Puente Genil en la campaña 2013-14, coincidiendo con el primer curso del equipo en la máxima categoría. En la temporada 2014-14, Chispi consiguió uno de los hitos más importantes de su carrera, al marcar 216 tantos que le llevaron a ser el máximo goleador de la competición. Más allá de las distinciones individuales, el jugador andaluz ha tenido el privilegio de disputar las dos fases finales de Copa del Rey en la historia del equipo de Puente Genil, en la 2014-15 y la 2017-18.

Lejos de pensar en la retirada

A sus 35 años, el lateral del Ángel Ximénez asegura tener cuerda para rato. "No me gusta plantearme proyectos a largo plazo y menos con la edad y los partidos que voy teniendo. Pienso temporada a temporada, disfrutando de cada partido, de cada jornada y de cada año que me quede en la Liga. Tengo la ilusión de seguir sumando partidos a los 200. Ojalá tuviese por delante otros 200 partidos más en la Liga Asobal pero soy consciente de que me quedan menos de los que he vivido hasta ahora", reflexiona Chispi.

Aunque el final de su carrera aún no se atisba, Chispi tiene claro dónde le gustaría colgar las zapatillas: "Me gustaría acabar mi carrera en Puente Genil y, si no fuera aquí, me gustaría marcharme dejando al club en lo más alto posible".