Recuperar fuera lo perdido en casa, el reto del Ángel Ximénez ante el Cangas

Más allá de los resultados, que por otra parte es lo que cuenta a largo plazo, el Ángel Ximénez ha iniciado con buen pie su octava temporada en la Liga Asobal. El conjunto pontano transmite buenas sensaciones y su juego crece semana a semana, algo que intentará refrendar con una nueva victoria este domingo en la pista del Cangas Frigoríficos del Morrazo (Pabellón Municipal de O Gatañal, 17:00), en partido de la jornada 6.

Después de arrancar el curso con una buena victoria en casa ante el Cantabria Sinfín, el Ximénez ha caído de manera consecutiva ante dos clásicos de la categoría como el Granollers y el Ademar León. Dos derrotas calcadas, labradas en los últimos segundos de dos duelos en los que los pontanenses merecieron una mejor suerte. Pero el deporte ha quedado claro muchas veces que no entiende de merecimientos, sino de éxitos.

Y eso es lo que buscarán Paco Bustos y sus pupilos en tierras pontevedresas, ante un equipo que, tras tres partidos, sigue sin conocer la victoria. El Cangas cuenta con un solo punto, el sumado la pasada jornada en la visita al Villa de Aranda, que minimizó los dos tropiezos caseros iniciales ante el potente Bidasoa y el Cisne, un recién ascendido que se llevó con claridad el primer derbi gallego de la campaña.

Con todo, más allá de la preocupación por la falta de resultados, la semana en el equipo de Nacho Moyano ha estado marcada por el temor sobre la presencia de algún positivo de coronavirus en su plantilla, después de que se confirmara un contagio en su último oponente. Finalmente, las segundas pruebas realizadas el viernes descartaron esta posibilidad para tranquilidad de la escuadra gallega.

En cuanto al Ángel Ximénez, su expedición, con todos sus hombres, emprendió viaje la pasada madrugada. En la misma está Javi García, que en declaraciones al club pontano reconoció que "Cangas es un rival muy duro, sobre todo en su pista. Es cierto que no han empezado muy bien, pero ya consiguieron puntuar y en su casa nunca dejan de luchar y siempre quieren conseguir que los puntos se queden allí".

Con todo, el pivote apuntó que el Ángel Ximénez "está muy bien". "Estamos confiando en el sistema, estamos haciendo las cosas bien y tenemos que confiar y creernos que podemos competir contra cualquiera", insistió García, que advierte de que deben "ir motivados, sabiendo que tenemos que hacer el partido que hicimos contra Ademar, pero no durante 50 minutos, sino durante los 60, que fue lo que nos faltó. No podemos permitir que los mismos errores nos pasen factura y que esos minutos que no logramos rematar, nos vuelvan a perjudicar en el resultado".