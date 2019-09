El Ángel Ximénez-Avia, ante su peor rival para arrancar

El Alcalde Miguel Salas de Puente Genil abre sus puertas por segunda semana consecutiva con la intención de empujar al Ángel Ximénez-Avia a sumar su primer punto en esta nueva andadura en la Liga Asobal. Pero no será fácil, por mucho que el Anaitasuna (19:00) sea otro de los cuatro equipos que continúan a cero tras la disputa de las dos primeras jornadas del torneo.

Porque el equipo navarro es de esos a los que pasar por la Campiña Sur se le da especialmente bien. Seis visitas y seis triunfos, un registro que sólo alcanza a igualar el intratable campeón, el Barcelona. Es más que evidente que no es el mejor rival para arrancar, aunque ya es hora de quebrar las estadísticas para no dibujar un inicio de temporada negro, que es lo peor que le puede pasar a un bloque nuevo.

"Estamos para romper las estadísticas. Si no hubo una victoria anterior, alguna vez llegará, eso no me inquieta", apuntó a Efe Paco Bustos, que avisó de las virtudes de su rival, porque "aunque no es el equipo que jugó en Europa hace unos años, tiene nivel".

Víctor Alonso y Nuno Gonçalves, dudas

De momento, el técnico habrá incidido esta semana en mantener el buen nivel de juego exhibido en el primer periodo del choque ante el Cuenca, resuelto tras el descanso a favor de los conquenses por su mayor profundidad de banquillo. Es el camino hacia el éxito, o al menos hacia la calma de una primera alegría para la afición pontana.

Bustos mantiene la duda, más que seria, de los laterales Víctor Alonso y Nuno Gonçalves, dos armas sobre todo para el engranaje ofensivo del equipo que ya están en el tramo final de la recuperación de sus respectivas dolencias.