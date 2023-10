El cordobés Víctor Pastor gana el Campeonato de España de profesionales de golf

El jugador cordobés Víctor Pastor (-18) ha conquistado este domingo el Campeonato de España de jugadores profesionales de golf que se ha disputado desde el jueves en el Campo de Golf de Logroño (La Rioja). La victoria se ha cimentado sobre una brillante regularidad, plasmada en tres tarjetas ampliamente bajo par y un final trepidante, uniendo su nombre en el palmarés al de personajes ilustres en el golf nacional como Antonio Garrido, Severiano Ballesteros, Miguel Ángel Jiménez, José María Cañizares o Manuel Piñero.

En un torneo que avanzó desde el jueves con dificultados debido del viento, por lo que quedó reducido a 3 jornadas, Víctor Pastor encontró la manera de dotar a su juego de velocidad de crucero, con un número de aciertos muy elevado (68, 65 y 65 golpes). Al igual que el sábado, en la tercera y definitiva ronda, firmó de nuevo la mejor tarjeta del día, libre de bogeys.

Pastor partía con un golpe de desventaja sobre el barcelonés Víctor García Broto antes de la jornada decisiva. Y no faltaron aspirantes para evitar que el triunfo se decidiese en un mano a mano de ambos. Pedro Oriol, Carlos de Moral y, sobre todo, Gonzalo Fernández-Castaño, con un enorme palmarés de triunfos en el circuito europeo, estuvieron siempre al acecho del dúo de cabeza, sin darles respiro durante toda la vuelta final.

Dos hoyos finales decisivos

El punto de inflexión del torneo fue el bogey de García Broto en el hoyo 17, saliendo ambos empatados en el últimos hoyo. El cordobés puso su tiro de salida del 18 en calle, mientras el jugador catalán iba al búnker. Esa ventaja por su acierto desde la salida le permitió sacar provecho a los dos golpes siguientes, ambos prácticamente perfectos y suficientes para anotarse el birdie y superar a García Broto (-17) por un golpe.

Tres años después, primera victoria profesional

Es la primera victoria de Víctor Pastor desde que pasó a profesional hace tres años. Lo había rozado tanto el año pasado como éste en torneos del Challenge Tour, con dos segundos puestos en el Challlenge de España (Cádiz 2022) y el Duncan Taylo Challenge (India 2023). Esta victoria en Logroño le supone un premio de 16.000 euros.

Es una victoria especial para los Pastor, pues su hermano Marcos ya fue campeón de esta misma competición en 2016. También Marcos participó en la cita de Logroño, finalizando en la cuadragésima posición (-1). Precisamente, y visiblemente emocionado quiso subrayar nada más recibir la Copa que "puede que seamos los primeros hermanos que ganamos este título. Eso hace más especial este campeonato, porque él es un referente para mí y esta victoria se la dedico a él, a mis padres, que han sufrido desde casa, y a mi chica que me ha ayudado tanto y la gente que desde muchos sitio me han mandado su apoyo".

"Ganar haciendo 'birdie' es más bonito"

Precisamente, el jugador cordobés ha desvelado una conversación clave con su pareja: "sabía que estaba por arriba, con el resultado muy ajustado, pero había conseguido evadirme del resto de marcadores y ha sido en el hoyo 17 cuando le he preguntado a mi chica por cómo iba. Y entonces Víctor (García Broto) ha hecho bogey y ya salimos empatados al ultimo hoyo".

"Ha sido un día muy chulo, muy duro también, pero genial con la recompensa de ser campeón de España. Es verdad que han apretando por detrás, pero la sensación era que la victoria estaba entre nosotros dos. He tenido la suerte de meter esos putts que he metido durante todo el campeonato y no me ha acompañado esos aciertos también este domingo. Y la guinda ha sido ganar haciendo birdie, que es más bonito si cabe", apuntó Pastor.