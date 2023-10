El Córdoba Futsal, lastrado por las expulsiones y las lesiones

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cayó este pasado viernes ante el Industrias Santa Coloma (6-2) y enlazó su tercera jornada consecutiva sin ganar. Con tres derrotas seguidas a domicilio, los blanquiverdes, con 11 puntos en su casillero, salen de los puestos de play off tras la victoria de Movistar Inter en Sevilla ante el Real Betis Futsal (1-4).

Con un proyecto que arrancó lanzado y cosechando buenos resultados, el Córdoba Futsal está frenando en las últimas jornadas. Las rotaciones de Josan González no están siendo tan efectivas porque tiene menos mimbres en su plantel. A los lesionados Kenji, Mykytiuk y Rafalillo, hay que sumar que Muhammad, con problemas físicos, no viajó a Santa Coloma de Gramanet. Además, el técnico pontano perdió al filo del descanso a Arnaldo Báez, que ya no jugó más tras retirarse con molestias musculares.

Las lesiones están lastrando el potencial de una plantilla que arrancó de la mejor manera posible en la competición. Sin embargo, los blanquiverdes solo han conseguido cuatro puntos de los últimos 15 posibles. Su buen papel en Vista Alegre está siendo clave, donde sigue invicto. Sin embargo, fuera de casa, los de Josan González solo han conseguido una victoria en cuatro encuentros, de los que perdieron ante ElPozo Murcia, Palma Futsal e Industrias Santa Coloma.

Con tres derrotas consecutivas a domicilio, más allá de las lesiones en el plantel, el Córdoba Futsal está notando las expulsiones. En los tres envites se quedaron en inferioridad numérica los blanquiverdes y lo pagaron muy caro, a pesar de que por momentos estuvieron cerca de poder sacar tajada en estos compromisos.

En este último envite ante el Industrias Santa Coloma, tras una mala primera mitad, en la que el Córdoba Futsal estuvo muy espeso, los de Josan González estuvieron muy cerca de nivelar un 2-0 en contra. El gol de Guilherme al inicio de la segunda mitad dio alas a los cordobesistas, pero la expulsión por doble amarilla de Zequi acabó por cercenar las posibles opciones. Los locales aprovecharon la superioridad para ampliar su renta. Además, la roja a Víctor, la segunda del cancerbero cordobés -fue expulsado también en Murcia-, complicó todo más.

"La expulsión lo cambia todo"

Josan González, a la conclusión del partido, lo dejó bien claro: "Hubo tres partes bastantes señaladas. En el primer tiempo estuvimos espesos e Industrias fue superior. En el segundo, marcamos pronto y tuvimos situaciones para empatar. Sin embargo, la expulsión cambia todo y la segunda, igual". "A partir de quedarnos con dos jugadores menos, se nos pone en contra todo", reconoció el preparador pontano.

Sobre las expulsiones, Josan González indicó que son "claras". "La primera amarilla no se la deben sacar porque es por protestar y ya lo hablé con Zequi. La segunda puede venir por una falta previa de Hirata, pero es falta y es tarjeta; y la de Víctor es roja directa y penalti". A pesar de ir a por todas, el preparador del Córdoba Futsal considera que tienen que ser "más responsables porque un gol puede cambiar todo al final de temporada". "No podemos ir regalando goles con el portero-jugador", comentó un técnico cordobés que ya tiene el foco puesto en el choque del próximo domingo, día 5 de noviembre, ante el Manzanares (Vista Alegre, 12:00).