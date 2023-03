El derbi cordobés entre el Salerm Puente Genil y el Espeleño protagoniza la jornada en Tercera RFEF

El Grupo X de la Tercera Federación está llegando a su fin y los cinco equipos cordobeses que lo compiten afrontan la recta final liguera con mucho todavía por decidir. Solo faltan tres partidos para que concluya la competición y se aproxima una jornada 28 trepidante que tiene al derbi cordobés entre el Salerm Puente Genil y el Atlético Espeleño como protagonista; mientras que el Pozoblanco y el Córdoba B buscarán la victoria como locales y el Ciudad de Lucena lo hará a domicilio.

Ese derbi provincial entre el Salerm Puente Genil y el Espeleño se disputará este sábado (Manuel Polinario, 17:30). Se trata de un duelo con miras distintas, pues los pontaneses pelean por mantenerse en puestos de play off de ascenso porque van cuartos con 44 puntos -solo uno por encima del sexto-, y el cuadro de Juan Carlos Quero es décimo con 34 puntos, a seis por encima de los puestos de descenso que marca el Cartaya con 28.

El conjunto de Espiel, que llega de perder ante el Ciudad de Lucena (2-1) pero en su mejor momento de forma del curso, podría confirmar matemáticamente su salvación tras este encuentro, de ahí la importancia de un derbi que los de Puente Genil no pueden dejar escapar si no quieren perder su privilegiada plaza que llevan manteniendo toda la temporada. Y es que, tras tres partidos seguidos sin conocer la victoria, el último con empate ante el Conil (1-1), necesitan recuperar sensaciones para pelear por el sueño de subir de categoría.

Quien inaugurará la jornada 28 será el Pozoblanco, que este sábado se enfrenta al Antoniano (Municipal de Pozoblanco, 12:00). Los vallesanos tienen la permanencia casi asegurada, ya que son novenos con 36 puntos, ocho por encima del descenso. Llegan en una magnífica dinámica de dos triunfos consecutivos, el más reciente ante el Cartaya (0-1), por lo que buscan aumentar la racha para terminar la competición con tranquilidad y el objetivo más que cumplido.

Eso sí, el triunfo está caro, ya que el Municipal de Pozoblanco lo visita un Antoniano que es el actual líder del Grupo X con 56 puntos. El cuadro sevillano está siendo la sorpresa de la competición, pero no llega en su mejor momento, ya que acumula dos partidos sin ganar, el último con un empate ante el Xerez CD (2-2). Los de Antonio Jesús Cobos tienen la oportunidad de rematarlo para terminar la temporada por todo lo alto.

Este duelo del Pozoblanco precisamente será crucial para la jornada del Córdoba B, que recibe este sábado al Conil (El Arcángel, 17:00). Y es que, el filial del Córdoba CF es segundo con 54 puntos y está a solo dos del líder, el Antoniano. Los de Diego Caro buscan un tropiezo de su rival a falta de tres jornadas para acabar en puestos de ascenso directo, aunque para ello no pueden permitirse ningún tropiezo.

De ahí que la visita del Conil sea de obligada victoria, y más como local, pues el cuadro cordobesista ha ganado 11 partidos en casa y solo ha empatado dos de los 13 disputados. Unos registros muy positivos pese a que llegan de empatar en Bollullos (0-0). De hecho, el cuadro gaditano lleva cinco partidos sin conocer la victoria y tiene poco que disputar en lo que queda de liga, ya que es séptimo con 36 puntos.

El Ciudad de Lucena, obligado a ganar

El último equipo cordobés en jugar será el Ciudad de Lucena, que tiene su partido este sábado en casa del Ayamonte (Ciudad de Ayamonte, 18:00). Los lucentinos no han perdido en sus últimos seis partidos, de los que han ganado cinco, el último ante el Espeleño (2-1). Una dinámica que quieren prolongar para asentarse por fin en el play off de ascenso. Pese a la gran segunda vuelta de los de Falete, son sextos con 43 puntos, empatados con el quinto, el Sevilla C.

El Ciudad de Lucena visitará el estadio del peor cuarto equipo jugando como local del Grupo X. El Ayamonte solo ha ganado cinco partidos y ha empatado tres en 13 encuentros disputados en casa. Eso sí, el cuadro onubense, que ya venció la semana pasada al Sevilla C (3-1), llega a este choque con la máxima exigencia, ya que es decimotercero con 29 puntos, solo uno por encima del descenso, lo que significa que será un partido de mucha necesidad para ambos conjuntos.